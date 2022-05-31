房市／高薪、高發展職缺在這！信義房屋祭利多吸優質人才

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信義房屋針對房仲新人祭出前6個月保障月薪5萬，並首創30天工作鑑賞期，若期滿不適應，加發5萬轉職金；無論是仲介或幕僚，也都享有公司固定發放每年稅後營業利益1／3給同仁作為年終獎金、買賣房地產服務優惠、每年價值1.5萬元的彈性福利「信福幣」等。職涯發展部分，提供近百堂教育訓練課程與外訓補助，也會定期選拔店主管、區主管，提供透明的升遷管道。
說明會中，有新鮮人好奇「5萬元真的拿得到嗎，會不會因為各種因素而扣減？」實際領過新人時期保障薪資的信義房屋三和捷運店店長戴家浚笑說：「拿好拿滿」，至於升遷管道，他也以自己的經驗為例，入行1年半就選上店主管，也順利接下分店經營，成為雙北地區最年輕（84年次）的店主管。
另外，許多新鮮人好奇什麼是數位轉型、和房仲業有什麼關係？轉型辦公室專案經理周勤斌說明，透過數位轉型，希望提升業務人員的效率與效能，且更能提升服務客戶的品質。他形容，PropTech房地產科技就像房仲夥伴身後的虛擬戰隊，為信義房屋業務團隊開發專屬的工具與平台，開發團隊涵蓋了APP開發、資料科學、產品/設計/企劃、軟體開發、系統/資安等項目，能夠提升服務買賣雙方的效率，例如「無接觸服務」，讓屋主在疫情期間委售物件更安心，又或是AI智能配案有效提升配案準確率超過3成等。
信義房屋強調，透過高薪保障、陪你成長、快速晉升，以及轉職金、疫情期間快篩補助等「陪你勇敢試」的做法，希望讓新鮮人無後顧之憂挑戰高薪高發展的房仲業務工作。而除了房仲職缺外，信義房屋也持續釋出多元職缺，包括PropTech數位人才、分店秘書行政等，詳情均可上信義房屋人才招募網站查詢。