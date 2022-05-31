房市／即將「成交」竟往外推？信義房屋這案背後有洋蔥！

袁國庭入行1年多時，遇到一位來店的客戶陳大哥。拄著拐杖、不良於行的陳大哥劈頭就告知，看中商圈內一個物件，想要去現場看看，實際看過一次後，陳大哥也果斷決定下斡旋；由於陳大哥打算出的價格與屋主底價差不多，只要斡旋單一簽，基本上就等於成交，沒想到，袁國庭卻在此時踩煞車！
袁國庭說，當時固然驚喜「這麼快就能成交」，另一方面卻多了一層好奇：「為什麼這位客戶急著買房？」基於想要了解客戶、探索其真正需求的服務精神，袁國庭主動詢問陳大哥。一問之下才知道，陳大哥是位單親爸爸，日前在一場車禍中受了傷，無法繼續住在原本位於楠梓的老透天內，因此打算換屋到市區的電梯大樓，但因預算有限，好不容易找到這戶符合預算、又能給3個孩子足夠空間的物件，所以急著出手。
不過，陳大哥原本楠梓的老透天還未成功售出，袁國庭評估，如果此時貿然下斡旋買下新房子，恐怕會面臨頭期款不足而違約的窘境，屆時不但買不到房子，可能還必須賠償違約金。因此，袁國庭當下就請陳大哥暫緩購屋腳步，先把透天賣出去再說。
不僅主動把700多萬的成交機會往外推，袁國庭為了讓行動不便的陳大哥不用每次都奔波到市區看屋，總會先配好案子，透過電話向陳大哥介紹，如果陳大哥聽了喜歡，他再列印出照片與資料，騎著摩托車到楠梓帶給陳大哥看，經過兩層篩選後才安排實地看屋。就這樣花了半年，陳大哥的透天終於賣出去，也終於找到適合的換屋物件。
好事多磨，就在陳大哥即將簽約時，竟又發現因為車禍，陳大哥有半年多沒有工作及收入，導致銀行提供的貸款條件不如預期。袁國庭不死心，請信義代書協助，將高雄的銀行窗口全都問過一輪，最後終於找到願意貸款8成且利率不錯的銀行，最後順利讓陳大哥與三名子女入住。
看似「把業績往外推」，袁國庭卻說，買房子應該是開心的事，如果客戶不清楚流程，後續恐有違約或其他爭議，作為房仲經紀人，當然要發揮專業替客戶分析、把關，不能因短視近利的一次成交機會，就忽略客戶的長久服務，這也是信義房屋的企業精神「先義後利」、「以人為本」。再加上信義房屋全台直營、又有代書等各部門的專業協助，更能讓透過信義成交的客戶都感到安心。
特別的是，陳大哥順利入住新家後，有天竟突然出現在分店，趁著袁國庭不在，請分店秘書幫忙拍了一支感謝影片，謝謝信義房屋在服務過程中的專業、熱心、替人著想；不僅如此，後來陳大哥的兩位家人有買房需求，也都指名要找袁國庭服務。企業追求利潤，但信義房屋秉持實踐企業倫理，只賺取適當利潤、以客戶等利害關係人的利益為優先，如此，才能做好永續的服務。
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