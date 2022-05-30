台灣未納入IPEF！國發會朝四面向努力 等待時機突破
美國總統拜登5月23日啟動「印太經濟框架（IPEF）」，創始成員包含美、日、印和部分東盟國家在內，台灣則未在首輪名單中。對此，國發會主委龔明鑫近日接受美國之音專訪時指出，未來仍將朝數位經濟、供應鏈韌性等四大面向努力，等待時機突破。
印太經濟架構（IPEF）由拜登在2021年10月東亞峰會提出，並藉由今（2022）年5月23日亞洲行拜訪日本時，宣布正式啟動，目前共有13國參與，IPEF架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題。
對於台灣並未出現在首輪名單中，龔明鑫日前在接受美國之音專訪時表示，雖然IPEF的實質規範尚未正式出爐，但台灣未來將繼續提升四大經濟面向，包括數字經濟、供應鏈韌性、潔淨能源與高標準基礎建設，以及稅務與反貪腐等議題，以積極營造加入IPEF的條件。
龔明鑫說，所有的區域組織或區域整合，只要對全世界有貢獻的，台灣都願意加入。他認為，台灣有實力在供應鏈裡扮演關鍵性的要角，尤其是，2016年開始更進一步佈局5+2創新產業，包括物聯網(IOT)、智能聯網(AIOT)，這些都有助於將來在新的供應鏈裡面產生相當重要的角色。
龔明鑫近一步指出，台灣在經貿上的資格也好、條件也好，或是提供的貢獻也好，基本上都是夠資格加入IPEF的，他坦言能夠理解國際上有政治上的現實，但台灣必須更努力排除可能的障礙，把自己準備好，總是有一些的時機，可以去做一些突破。