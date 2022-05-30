貓咪放空「90度折喵掌」奇特怪姿 網笑：在練習蹲馬步？
誰來解釋一下這是什麼意思？貓咪因為身體柔軟，經常能做出許多讓飼主嘖嘖稱奇的動作或姿勢，不過日本這隻貓咪的休息方式卻有一點奇特，這天飼主分享主子在軟墊上休息的畫面，網友一看全笑翻表示：「在練習蹲馬步嗎？」
這名飼主家裡養了兩隻貓咪，而照片中的「蹲馬步喵喵」是5歲的公貓「小碰（ぽんちゃん）」，根據飼主表示當初撿到小碰時牠罹患肺炎、腹膜破裂，狀況相當危急，在獸醫院醫護人員全力搶救與細心治療下，小碰順利脫離險境，隨後就來到飼主的家，與另一隻同樣也是撿回來的黑色母貓「Kuloro（クロロ）」住在一起。
小碰生性悠閒，想做什麼就做什麼，平時最喜歡趴在窗邊看風景發呆。這天飼主看見小碰又按照慣例在窗台前的軟墊上思考貓生，但是仔細一看發現牠的兩隻前腳趴在墊子外側，貓掌折成90度角，以一種看起來貌似「踮腳尖」的奇特姿勢趴在上面發呆。原本飼主擔心牠是否哪裡不舒服，但經過觀察後發現牠一臉放鬆，只好寫下：「這到底是什麼啦！」
網友看了照片都紛紛笑說：「在練習蹲馬步嗎？」、「相撲蹲姿」、「踮腳啦」、「懂什麼這叫半蹲啦！」、「原來不是只有我家貓會這樣折手」、「好像在蓋腳印」、「在模仿爪足浴缸」。（編輯：陳珮瑜）