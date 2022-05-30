吸客出新招！黃卡在手樂園暢遊、酒店推康復者優惠小旅行
樂園、飯店吸客出新招，義大遊樂世界6月祭出「黃卡在手 樂園暢遊」憑三劑疫苗施打證明於平日購票進場，即享超優票價；端午連假凡姓名含有指定字，持本人身分證件購票只要55元；義大皇家酒店關懷擁有無敵星星痊癒者，推出「無敵星星粗乃玩」一泊二食優惠住房專案。
六月份義大遊樂世界祭出三重優惠，第一重，為鼓勵民眾完成三劑疫苗，推出「黃卡在手 樂園暢遊」活動，6月1日至30日，凡18歲以上憑三劑疫苗施打證明於平日購票進場，即享票價333元優惠。第二重，端午假期6月3日至5日，姓名含有指定字「義、大、端、午」，持本人身分證件至購售票亭可享55元優惠，連假期間全票也只要550元。第三重，即日起到8月31日憑義大遊樂世界當日入園手章到義大Outlet Mall再享GAP全場95折優惠。
不只義大樂園可以放肆玩，還能到義大Outlet Mall瘋狂買。擁有超多獨家品牌的義大Outlet Mall，近期還迎來美國時尚潮流包款Nicole Miller首次登台，深受好萊塢明星安潔莉娜・裘莉、碧昂絲等眾多歐美明星喜愛的包即日起在義大Outlet C區LB層美國多品牌複合大店「NewYork NewYork紐約新時區」新品上架，全面5折優惠，入手歐美明星時尚包款5千元有找。
位於南臺灣渡假勝地義大世界園區內的「義大皇家酒店」關懷擁有無敵星星痊癒者，自即日起至6月30日止(6月3日端午節不適用）推出一泊二食「無敵星星粗乃玩」住房專案，擁有無敵星星痊癒者本人出示數位新冠病毒健康證明或健保快易通APP中健康存摺記載已康復等相關證明，於週日至週五入住豪華客房一晚，再含自助式早、晚餐二客只要4,500元的超值優惠價格，若有家人同行，每加一位大人也只要再加價1,500元，能同時享用早、晚餐，並且升等至有二張中床的雅緻家庭房。另外，飯店內有內戶外戲水池、室內水療館、三溫暖與健身房等上千坪的休閒設施，讓無敵星星痊癒者解壓放鬆。訂房電洽(07)656-8158或至官網訂房。