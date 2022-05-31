李準基模仿江南大叔PSY！「超強BODY」175萬人嚇呆

韓劇《Again My Life》由李準基、金智恩、金栽經、鄭尚勳主演，上週精彩完結後，演員群紛紛表達播畢感想，李準基更兌現收視公約，在IG上傳跳舞影片，他表演「江南大叔」PSY的新歌《That That》，表示是邊看MV邊跳，請粉絲「禁止期待完成度」，但不輸歌手的成果依然得到好評，觀看數直破175萬。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲李準基（右）與金栽經開心殺青。（圖／金栽經IG）《Again My Life》播出的第15集中，李準基在斬斷李璟榮主要金流，並巧妙策反美女說客後正式向其宣戰，但此舉反讓自身人脈同時遭到發配邊疆、權力被架空甚至遇害的遭遇；完結篇中，李準基靠著辭去職務、假結婚以及關鍵人物的挺身協助之下，終於如願扳倒李璟榮，編劇並在最後留下伏筆，引發無限想像。李準基表示飾演「金熙宇」的期間很幸福，捨不得和角色道別，同時也向一起拍戲的導演、工作人員、演員們表達由衷謝意。他不忘感謝粉絲，承諾：「我會透過其他作品，以更加認真、更好的演員與大家見面。」李準基劇中女性好友金栽經，在IG上發布一系列殺青慶功照，日前透露原本心中的榜樣，是好萊塢影后梅莉史翠普、韓國資深影后羅文姬，但在拍了《Again My Life》後，心中榜樣就變成李準基。她解釋李準基即使拍攝戲份多，無論是在第一場或是最後一場戲，都表現超過200%的能量，不論何時都讓拍攝現場的氣氛融洽有趣，再加上演技優秀，因此產生「我也想成爲這樣的演員」的夢想。《Again My Life》全16集可至friDay影音收看，原著網漫在KAKAO WEBTOON連載。 在 Instagram 查看這則貼文 💓배우 이준기 LEE JOON GI , a.k.a Actor JG 李準基 💓（@actor_jg）分享的貼文籃球棒球排球啦啦隊女神都同1位!身分起底是18歲長腿校花3歲當芭蕾女神！她紀念成年剪50公分長髮 G級童顏照驚人長瀨昆妮突合體連千毅！小禮服掉下險走光 師徒互動掀議