COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

全國Q1道安事故統計出爐　酒駕釀死排名第三

▲今（2022）年1至3月發生道路交通事故93,044件，造成746人死亡、123,487人受傷。（示意圖／NOWnews資料照）
▲今（2022）年1至3月發生道路交通事故93,044件，造成746人死亡、123,487人受傷。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-30 18:51:27

交通部今（30）日召開道安說明會，根據統計，今（2022）年1至3月發生道路交通事故93,044件，造成746人死亡、123,487人受傷，比去（2021）年同期減少2,101件(-2.2%)、減少34人死亡(-4.4%)、減少3,769人受傷(-3%)。另四季交安專案第二季主題為路口安全，將針對車不讓人、行人違規、路口闖紅燈等行為加強宣導與執法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
報告顯示，機車事故死亡人數460人，較110年同期增加12人(+2.7%)，高齡者死亡人數304人較110年同期增加26人(+9.4%)，酒駕事故死亡73人減少6人(-7.6%)。死亡肇因排行上，未注意車前狀況為第一，共198人(26.5%) ；未依規定讓車第二，共107人(14.3%) ；酒後駕駛失控第三，共58人(7.8%) 

事故死亡合計增加較多為彰化(+11)、竹縣(+10)、桃園、(+7)、竹市(+7)、南投(+6)。減少較多為苗栗(-21)、宜蘭(-18)、雲林(-17)、臺北(-7)、臺南(-5)。機車事故增加較多為桃園(+11)、彰化(+11)、竹縣(+9)、南投(+7)、竹市(+4)、嘉市(+4)。減少較多為苗栗(-16)、雲林(-8)、高雄(-7)、新北(-5)、澎湖(-4)。

高齡者事故增加較多為臺中(+12)、高雄(+12)、桃園(+10)、新北(+9)、彰化(+6)。減少較多為雲林(-8)、苗栗(-6)、宜蘭(-5)、花蓮(-5)、臺東(-4)。

酒駕事故死亡增加較多為臺中(+7)、新北(+3)、國道(+3)、竹縣(+2)、桃園(+1)、基隆(+1)、嘉市(+1)。減少較多為苗栗(-4人)、高雄(-4人)、雲林(-3人)、屏東(-3人)、彰化(-2人)、臺南(-2人)、宜蘭(-2人)。

有關中央部會及各縣市針對道安精進作為工作成果，交安專案第二季重點為路口安全「車輛慢看停、行人停看聽」；酒駕加重處罰，累犯公布姓名、照片及違規事實，已公布87件；路口改善預定完成1,322處，已完成196處，校園周邊調查盤點完成364校、468處；增設路口科技執法設備265處，預計9月前完成；區間測速目前恢復43處，5月底前45處將全數恢復。

另交通部道安提升行動小組目前已輔導宜蘭縣、新北市、屏東縣等三縣市，由多位學者協助縣市提出多項改善建議，包含宜蘭縣新增路口改善12處、新北市改善步行空間、屏東縣加強酒後代駕服務及宣導、增設測速執法設備等。

而各縣市道安會議召開情形，4月除離島縣市外各縣市均依期程召開道安會議，除台北市、新北市非首長主持外，其他縣市都是首長親自出席並主持，交通部道安會也籲請各縣市首長在公務煩忙之餘，應多關心道安工作。

竹縣路口加強科技執法 有效減少44%事故

輕軌事故頻傳！立委提案修法　闖輕軌號誌最高罰9萬元

從普悠瑪事故到公司化　百年台鐵將迎來首次組織改革

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀