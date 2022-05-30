全國Q1道安事故統計出爐　酒駕釀死排名第三

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事故死亡合計增加較多為彰化(+11)、竹縣(+10)、桃園、(+7)、竹市(+7)、南投(+6)。減少較多為苗栗(-21)、宜蘭(-18)、雲林(-17)、臺北(-7)、臺南(-5)。機車事故增加較多為桃園(+11)、彰化(+11)、竹縣(+9)、南投(+7)、竹市(+4)、嘉市(+4)。減少較多為苗栗(-16)、雲林(-8)、高雄(-7)、新北(-5)、澎湖(-4)。
高齡者事故增加較多為臺中(+12)、高雄(+12)、桃園(+10)、新北(+9)、彰化(+6)。減少較多為雲林(-8)、苗栗(-6)、宜蘭(-5)、花蓮(-5)、臺東(-4)。
酒駕事故死亡增加較多為臺中(+7)、新北(+3)、國道(+3)、竹縣(+2)、桃園(+1)、基隆(+1)、嘉市(+1)。減少較多為苗栗(-4人)、高雄(-4人)、雲林(-3人)、屏東(-3人)、彰化(-2人)、臺南(-2人)、宜蘭(-2人)。
有關中央部會及各縣市針對道安精進作為工作成果，交安專案第二季重點為路口安全「車輛慢看停、行人停看聽」；酒駕加重處罰，累犯公布姓名、照片及違規事實，已公布87件；路口改善預定完成1,322處，已完成196處，校園周邊調查盤點完成364校、468處；增設路口科技執法設備265處，預計9月前完成；區間測速目前恢復43處，5月底前45處將全數恢復。
另交通部道安提升行動小組目前已輔導宜蘭縣、新北市、屏東縣等三縣市，由多位學者協助縣市提出多項改善建議，包含宜蘭縣新增路口改善12處、新北市改善步行空間、屏東縣加強酒後代駕服務及宣導、增設測速執法設備等。
而各縣市道安會議召開情形，4月除離島縣市外各縣市均依期程召開道安會議，除台北市、新北市非首長主持外，其他縣市都是首長親自出席並主持，交通部道安會也籲請各縣市首長在公務煩忙之餘，應多關心道安工作。