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柯文哲批自由廣場設立「兒童接種站」白癡！指揮中心回應

▲台北市府指出自由廣場有防疫急門診，很多快篩陽性的民眾，不建議前往，對此，指揮中心則回應，診斷、篩檢是在戶外自由廣場，兩地相距約500公尺，人流並不會重疊。（圖／台北市政府提供）
▲台北市府指出自由廣場有防疫急門診，很多快篩陽性的民眾，不建議前往，對此，指揮中心則回應，診斷、篩檢是在戶外自由廣場，兩地相距約500公尺，人流並不會重疊。（圖／台北市政府提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-30 19:07:38

新冠肺炎疫情在全台灣持續延燒，指揮中心今（30）日宣布，有33萬劑兒童疫苗於上午到貨，因此將在6月1日起，於六都開設6個大型疫苗接種站，專門為5-11歲的兒童接種疫苗，不料消息一出被台北市長柯文哲怒批「很白癡的命令」，市府也指出中正紀念堂有防疫急門診，很多快篩陽性的民眾，不建議前往，對此，指揮中心表示，診斷、篩檢是在戶外自由廣場，兩地相距約500公尺，人流並不會重疊。

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指揮中心指出，兒童疫苗係於室內接種，而診斷、篩檢是在戶外自由廣場，兩地相距約500公尺，疫苗接種的民眾會從大忠門的方向進入室內，而篩檢是從大孝門開車到廣場上的車道，故人流並不會重疊。另外負責北市自由廣場接種作業的是臺北榮民總醫院團隊，北榮團隊非常專業，也已有非常豐富的篩檢站和接種站運作的經驗，這段時間也協助臺北市完成許多重要防疫工作，相信在接種作業上一定會做到最好、最妥適的安排，指揮中心也會隨時掌握各種狀況。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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