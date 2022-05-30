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高市第2季土地標售　仁武84期重劃區隆重登場

▲仁武84期重劃區(第5標)。（圖／高市府地政局提供）
▲仁武84期重劃區(第5標)。（圖／高市府地政局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-05-30 22:00:00

高雄市政府地政局111年度第2季開發區土地標售，共計推出9標11筆優質建地，訂於111年6月15日開標，合計總底價18億5586萬1399元。

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第84期市地重劃區，位於仁武區八德西路旁，距國道1號及10號鼎金系統交流道僅數百公尺，區內北屋滯洪公園及道路開闢後，型塑優質水岸綠地環境並提供舒適活動空間，居住品質大幅提升，本季推出1標2筆住四土地，臨北屋南街及京學街，合計面積約386坪，近北屋滯洪公園及澄觀公園，具備休閒住宅優勢，競標熱潮湧現勢屬必然。

▲高市地政局111年度第2季開發區土地標售，共計推出9標11筆優質建地。（圖／高市府地政局提供）
▲高市地政局111年度第2季開發區土地標售，共計推出9標11筆優質建地。（圖／高市府地政局提供）
高雄大學區段徵收區，區內公共設施完善，為北高雄優質文教特區，頗受投資人青睞，本季再釋出1筆住三土地，臨大學5街及大學52街，面積約1800坪，西側鄰近高雄大學，是興建景觀大樓之黃金標的。

大坪頂5號道路區段徵收區，位於高鳳路東側，環境清幽，市府開闢孔宅綠園、星光隧道，增加休閒空間，區內10號道路可通往大寮，交通便利，本季釋出1筆住二土地，面積約1139坪，臨孔宅新路、孔宅六街及孔宅七街，近高鳳路。本開發區待標售土地即將全數銷售完畢，投資人務必把握最後機會。

第13期市地重劃區，位於民族一路東側、南臨綠園道，區內有科工館、婦幼館，休閒條件佳，本次推出1筆面積約157坪住三土地，屬科工館及綠園道第一排角地，近科工館車站及興建中輕軌大順九如C30站，為優質住宅用地。

第48期市地重劃區，推出1標2筆住五土地，合計面積約83坪，臨中華三路及三德西街，近三塊厝車站、三民國小及三民市場，商業機能優，未來增值潛力無窮。

中都重劃區，串連美術館特區及農16，成為高雄市最大的優質住宅聚落，本季在德旺街推出1筆住三土地，面積約245坪，近同盟三路及美都公園，區位條件佳。

▲高市地政局111年度第2季開發區土地標售，共計推出9標11筆優質建地。（圖／高市府地政局提供）
▲高市地政局111年度第2季開發區土地標售，共計推出9標11筆優質建地。（圖／高市府地政局提供）
第77期市地重劃區，近快速道路省道台88線及中山高五甲系統交流道，交通便利，本季在海涵路推出1筆土地，面積約313坪，緊鄰公園預定地，地形方整，利於整體規劃透天住家。另1號道路區段徵收區及土庫段區段徵收區各推出1筆土地，供投資人多種選擇。

第2季土地標售作業於111年5月27日公告，投資大眾可前往市府四維行政中心1樓中庭地政局服務台索取標售海報及標單，或直接上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料，在期限前完成投標。

為配合防疫政策，本季開標作業不開放民眾進場，請投資人透過地政局Facebook粉絲專頁同步收看線上直播，減少往返奔波並避免群聚風險，請大眾多加利用。

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