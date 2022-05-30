直球對決汪小菲！最強狗仔葛斯齊嗆聲　要曝光對話訊息

「台灣最強狗仔」葛斯齊戰力滿點，自汪小菲和大S去年離婚後，持續在電視節目上曝光手裡的證據，指控男方在結婚期間之內對婚姻不忠，甚至不只出軌一位女性，狠踩汪小菲的地雷，讓他氣到揭開離婚「不能說的祕密」，並以律師函警告狗仔，不過葛斯齊沒在怕，表示要直球對決，「我希望到時候曝光對話訊息，你不要想不開！」





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▲葛斯齊爆料汪小菲婚前就頻帶女伴回家。（圖／翻攝《錢進新世界》FB）

葛斯齊前日秀出疑似汪小菲與新歡張穎穎在KTV唱歌的親密合影，並指出時間點是去年9年，當時大汪尚未離婚，卻與其他女性有肢體接觸，似乎並不適當，他信誓旦旦地向汪小菲母親張蘭喊話，如果需要正面照片，只要講一聲，會在24小時內奉上，這番話語迅速在兩岸網路瘋傳。





汪小菲這次在微博發文澄清，表示大S去年2月首次提出離婚，拒絕全家返回北京工作，並多次要求離異，才會狠下心答應，與張穎穎的照片是情緒不佳才會最後酒後失態，婚內多次出軌實屬「子虛烏有的」的事，已經委由律師提告。面臨多次被台灣媒體爆料情事，他的好脾氣一夕破功，跟網友開槓起來，狠嗆「都是台灣媒體爆料，我他Ｘ的這麼多年，憑什麼讓你們弄我」。





▲汪小菲嗆台灣媒體「憑什麼讓你們弄我」。（圖／汪小菲微博）

▲葛斯齊表示要直球對決，希望汪小菲不要想不開。（圖／葛斯齊臉書）

不過，媒體經驗豐富的葛斯齊，發文要來個直球對決！揚言近期會曝光手裡的證據，「本人過去沒有律師陪伴下都是0敗訴記錄，從去年張蘭揚言提告，到現在我沒收到任何傳票，張蘭說痛打落水狗，我倒要看看誰才是法院認證的落水狗。去年2月商談離婚，並不表示沒有婚約，在玩文字遊戲真的就太不成熟了，你給不了交代，我一定給大家清楚的交代，我希望到時候曝光對話訊息，你不要想不開」！



