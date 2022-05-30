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平價吃到飽霸主殺出！99元不限時爽夾　肉類一排挑到累

▲平價吃到飽霸主殺出，99元不限時爽夾，肉類一排挑到累。（示意圖／pixabay）
▲平價吃到飽霸主殺出，99元不限時爽夾，肉類一排挑到累。（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-30 21:24:03

已是五月月底，許多人等著下個月發薪日，拿著鈔票去大啖好料，而民眾卻在高雄市苓雅區發現一家新開的自助餐吃到飽，主打成人只要花費99元，就能在店內不限時狂吃，實惠的價格令許多網友嘆為觀止，紛紛道：「這價錢放在30年前我才信啦！」

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原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，表示自己找到一家標榜自助餐吃到飽的店家，在這個月26日開幕，且店內每日會隨機提供約25種菜色，且用餐不限時間，吃完可再去取菜，白飯也無限量供應吃到飽，讓他大讚「99元吃到飽，月底的好朋友！」

▲原PO到訪時剛好沒開店，所以只拍到了店內規則。（圖／臉書社團《爆廢公社》） 
▲原PO到訪時剛好沒開店，所以只拍到了店內規則。（圖／臉書社團《爆廢公社》） 
以99元享受吃到飽規格的餐廳少之又少，不少人質疑道「白飯吃到飽？」、「30年前的事情我是信啦」、「居然有這種店？！太佛了吧」、「素食？」，據網友所述，該店並非素食餐廳，且主餐部分的魚排、豬腳、排骨應有盡有，但因每日菜色不同，實際菜色仍以當日提供為準。

▲原PO放出招牌，表示這消息不是假的。（圖／臉書社團《爆廢公社》） 
▲原PO放出招牌，表示這消息不是假的。（圖／臉書社團《爆廢公社》） 
許多人敲碗詢問地址，原PO透漏是在高雄苓雅區的賓華餐飲99元自助餐吃到飽，網友回覆「你這樣po出來，我去吃要排隊排很久捏」、「這真的划算，代表主菜可以吃到爆」，部分人則對這價格抱有不樂觀的看法「以目前的物價，99元可以撐多久？沒意外很快就漲價了」、「這不怕品質出問題嗎…99連成本都打不平吧？」。（編輯：李惠婷） 

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