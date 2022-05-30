COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

禁止停車告示牌無用！屋主換「這4字」　違停消失還賺翻

▲泰國一名住在一樓的屋主家門口經常被亂停車，貼禁止停車的告示牌也無用，讓他想到一妙招，隔天果然不再被違停。（圖／FB帳號สุธีร์ แซ่ลิ้ม）
▲泰國一名住在一樓的屋主家門口經常被亂停車，貼禁止停車的告示牌也無用，讓他想到一妙招，隔天果然不再被違停。（圖／FB帳號สุธีร์ แซ่ลิ้ม）

編輯中心/綜合報導

2022-05-30 21:41:05

台灣地小人稠車輛又多，尤其在市區想要找一個停車位，有時真的很不容易，因此違規停車的亂象層出不窮。泰國一名屋主家的門口也經常被違停，即使張貼「禁止停車」告示牌都無用，後來他換貼「這4個字」，沒想到竟然還讓他賺到一筆！

我是廣告 請繼續往下閱讀
泰國一名住在一樓的屋主Sutee Saelim（สุธีร์ แซ่ลิ้ม）日前在臉書社團《ผีแม่บ้าน-Housewife Spirit》發文，表示自家門口長久以來被違規亂停車而影響家人出入，不管自己怎麼貼「禁止停車」的告示牌，即使放在一眼就能見到的地方，仍然被直接忽視、一點用都沒有，讓這名屋主感到相當無奈又困擾。

▲屋主Sutee Saelim（สุธีร์ แซ่ลิ้ม）日前在臉書社團分享對付違停的妙招，就是改掛「車位出租」的告示牌，上頭寫著每個月只要3千泰銖的租金，隔天真的沒有再出現任何違停車輛。（圖／FB帳號สุธีร์ แซ่ลิ้ม）
▲屋主Sutee Saelim（สุธีร์ แซ่ลิ้ม）日前在臉書社團分享對付違停的妙招，就是改掛「車位出租」的告示牌，上頭寫著每個月只要3千泰銖的租金，隔天真的沒有再出現任何違停車輛。（圖／FB帳號สุธีร์ แซ่ลิ้ม）
某天Sutee Saelim實在忍無可忍，覺得再這樣下去不適辦法，便突發奇想將「禁止停車」告示牌改成「車位出租」，上頭還寫著「每月只要3000泰銖（約台幣2546元），請留下聯絡方式」，想不到隔天一打開家門，發現門口真的連一台亂停的車都沒有，讓他直呼超開心！

▲後來屋主還意外接到有車主打電話來承租車位，意外賺到一筆！（圖／FB帳號สุธีร์ แซ่ลิ้ม）
▲後來屋主還意外接到有車主打電話來承租車位，意外賺到一筆！（圖／FB帳號สุธีร์ แซ่ลิ้ม）
只是沒想到，這樣的小巧思，竟然真的吸引一名車主打電話向他承租車位，Sutee Saelim感到意外又驚喜，沒想到過去怎麼勸導都無用，改成收費後竟然還可賺一筆！Sutee Saelim後來也表示自家前後的空位還很多，只少可停4、5輛車，希望能夠都租出去，就可以辭掉工作在家顧「停車場」就好囉！（編輯：陳珮瑜）

變頻冷氣除濕能力差？內行網友提供「1妙招」：真的好用

隔離房間沒電視！他出奇招「這樣做」　網笑：子母畫面？

旅館乾不乾淨看哪裡？ 內行曝「關鍵點」：加水就能知道

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀