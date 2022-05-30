禁止停車告示牌無用！屋主換「這4字」 違停消失還賺翻
台灣地小人稠車輛又多，尤其在市區想要找一個停車位，有時真的很不容易，因此違規停車的亂象層出不窮。泰國一名屋主家的門口也經常被違停，即使張貼「禁止停車」告示牌都無用，後來他換貼「這4個字」，沒想到竟然還讓他賺到一筆！
泰國一名住在一樓的屋主Sutee Saelim（สุธีร์ แซ่ลิ้ม）日前在臉書社團《ผีแม่บ้าน-Housewife Spirit》發文，表示自家門口長久以來被違規亂停車而影響家人出入，不管自己怎麼貼「禁止停車」的告示牌，即使放在一眼就能見到的地方，仍然被直接忽視、一點用都沒有，讓這名屋主感到相當無奈又困擾。
某天Sutee Saelim實在忍無可忍，覺得再這樣下去不適辦法，便突發奇想將「禁止停車」告示牌改成「車位出租」，上頭還寫著「每月只要3000泰銖（約台幣2546元），請留下聯絡方式」，想不到隔天一打開家門，發現門口真的連一台亂停的車都沒有，讓他直呼超開心！
只是沒想到，這樣的小巧思，竟然真的吸引一名車主打電話向他承租車位，Sutee Saelim感到意外又驚喜，沒想到過去怎麼勸導都無用，改成收費後竟然還可賺一筆！Sutee Saelim後來也表示自家前後的空位還很多，只少可停4、5輛車，希望能夠都租出去，就可以辭掉工作在家顧「停車場」就好囉！（編輯：陳珮瑜）