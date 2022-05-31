NOW早報／汪小菲控前妻用禁藥！大S經紀人揭百萬費用內幕

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廖瑋琪表示：「熙媛從不做違法的事情，她也從來不強迫身邊的任何人做任何事。熙媛從第三胎流產之後身體便無法應付太大量的工作，尤其家中兩個孩子都還小，都是熙媛在照顧，所以她盡量把時間留給孩子；據我所知他們倆從結婚之後家中的開銷都是兩人平分，那100萬是熙媛收入減少後，小菲自願負擔的家用費用，離婚後依舊維持原狀，沒有多一毛錢，這是我所知道的狀況。」
汪小菲稍早在微博寫下：「我實在無法忍受於10月底再次回台灣談離婚！結婚期間，徐熙媛長期通過他人處方服用違禁藥物，每月還要我給藥方100萬台幣，她幾次精神出現狀況都是本人在旁搶救，不多說了。」此外，有網友質疑他亂爆料，要求拿出證據，汪小菲則霸氣回應：「看台北法院怎麼說吧！」怎料發布沒多久後就直接刪文，讓外界霧裡看花。
郭彥均PO文延燒 柯文哲批藍綠：反應不用激烈也不用自首
藝人郭彥均日前在臉書上PO文，表示「看到這麼多孩子都走了」的說法，引發社會各界議論，甚至造成政治人物之間的紛爭。國民黨立委與議員們也紛紛發起「自首」聲援，不過民進黨也批評是「選舉動作」。對此台北市長柯文哲昨（30）日進入議會接受質詢時，而是藍綠兩方都加以批評，強調「民進黨政府看到貼文，反映不用那麼激烈；國民黨也不需要一大堆人去自首。」
國民黨台北市議員李柏毅在質詢時，詢問柯文哲過去曾經是墨綠，現階段看到行政院長蘇貞昌，對於藝人郭彥均事件的處理模式，會不會覺得很失望？對此柯文哲則強調，失望也不是因為這件事才覺得失望，更有意無意表示「網軍玩過頭，總有一天會遭到報應，玩過頭了。」
面對李柏毅的連連追問，柯文哲也直言，郭彥均在臉書上的PO文沒有任何問題，也不算是謠言，「很多東西其實政府是要自己反省，而不是反應這麼激烈，疫情有死傷總是不必要發生的事。」柯文哲直言，民進黨的字典裡沒有「認錯」就是會凹到底。不過話鋒一轉，柯文哲對於國民黨的做法也表達反對，「也不用一大堆人去自首什麼的。」
今日天氣／高溫上看35度！各地水氣增多 嚴防午後雷陣雨
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局預報，今（31）日因鋒面接近台灣及西南風影響，各地水氣增多，天氣也轉趨不穩定，清晨基隆北海岸地區有零星短暫陣雨，苗栗以南地區則出現局部短暫陣雨或雷雨，其餘地區為多雲天氣。各地午後出現局部短暫雷陣雨並有短延時強降雨的機率，大台北地區有機會出現局部大雨或豪雨，山區及東北部地區也有可能發生局部大雨。
氣溫方面，今日各地區低溫約落在24到26度，白天高溫北部地區、東北部地區及東部地區約為29至31度，其餘地區則落在33至35度。
疫情高原平穩關鍵在「這幾天」？陳時中：大家又愛又恨
中央流行疫情指揮中心表示，昨（30）日本土新增60042例，為近日較低確診數，對此，指揮官陳時中表示，整體趨勢看起來似乎沒有再往上走了，不過中南部還要再觀察，另外針對擺脫疫情高原期往下降的關鍵，是否是「端午連假」，他則稱如果突然流動增加太多，會讓醫療負擔增加，不過這是世界各國在omicron疫情之中的必經之路，到達一定染疫率，自然就會讓社會有自然保護力增加。
昨日新增本土確診數，較近日略降，陳時中在疫情記者會上表示，整體來看29日新增病例比起前一天下降21%，但不排除是因週日休息假日的效應，不過自5月12日首度破6萬、6.5萬，過了11天後，昨又回到6萬左右，趨勢看來似乎沒有再往上走，幾乎多個縣市都往下，除了雲林有增加外，中南部都還需再觀察」。
媒體提問，疫情高原期往下降的關鍵是否在「端午連假」，對此，陳時中則回應整體高原期裡面，「端午節大家真的是又愛又怕」，但經過人潮流動較多的觀察，大致上是穩定的，不過若突然流動得增加太多，就會讓醫療負擔比較重。
根據指揮中心統計，目前全國專責病床與負壓病床共有13591床，空床率40.6%；中央集中檢疫所總床數7677床、空床率46.5%；地方加強型防疫旅館4661床、空床率41.9%。
陳時中說，在世界各國omicron疫情中，這是「必經之路」，也就是到達一定染疫率，自然就會讓社會保護力會增加，加上打疫苗的保護，就能漸漸回復到正常社會的腳步。
中職／好消息！陳俊秀等樂天桃猿4人歸隊
樂天桃猿雖然最近因為疫情嚴重影響球隊士氣與戰力，不過內野手已有4人歸隊，為復賽積極備戰。
樂天第一批快篩陽性名單，包括內野手陳俊秀、林承飛、郭永維、馬傑森等4人已經解隔歸隊。
29日已進行投打實戰練習，不過因為朱育賢、梁家榮等球員仍在努力隔離，樂天最快可能6月3日才能順利比賽。
平價吃到飽霸主殺出！99元不限時爽夾 肉類一排挑到累
已是五月月底，許多人等著下個月發薪日，拿著鈔票去大啖好料，而民眾卻在高雄市苓雅區發現一家新開的自助餐吃到飽，主打成人只要花費99元，就能在店內不限時狂吃，實惠的價格令許多網友嘆為觀止，紛紛道：「這價錢放在30年前我才信啦！」
原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，表示自己找到一家標榜自助餐吃到飽的店家，在這個月26日開幕，且店內每日會隨機提供約25種菜色，且用餐不限時間，吃完可再去取菜，白飯也無限量供應吃到飽，讓他大讚「99元吃到飽，月底的好朋友！」
以99元享受吃到飽規格的餐廳少之又少，不少人質疑道「白飯吃到飽？」、「30年前的事情我是信啦」、「居然有這種店？！太佛了吧」、「素食？」，據網友所述，該店並非素食餐廳，且主餐部分的魚排、豬腳、排骨應有盡有，但因每日菜色不同，實際菜色仍以當日提供為準。
許多人敲碗詢問地址，原PO透漏是在高雄苓雅區的賓華餐飲99元自助餐吃到飽，網友回覆「你這樣po出來，我去吃要排隊排很久捏」、「這真的划算，代表主菜可以吃到爆」，部分人則對這價格抱有不樂觀的看法「以目前的物價，99元可以撐多久？沒意外很快就漲價了」、「這不怕品質出問題嗎…99連成本都打不平吧？」。（編輯：賴禹妡）