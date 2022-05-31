全台高溫飆破30度！「滯留鋒」接近 午後下豪雨地區曝
中央氣象局表示，今（31）日受鋒面接近及西南風影響，天氣不穩定，凌晨苗栗以北有一波明顯的雨勢，白天西半部及基隆北海岸出現短暫陣雨或雷雨的機率偏高，上午降雨較為局部，中午開始會變得較為全面，其他地區午後出現短暫雷陣雨的機率也高，午後雷雨發展得會比較早並且容易出現短延時強降雨，大臺北有局部大雨或豪雨，各地山區及東北部地區也有局部大雨發生的機率。
根據中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中表示，今晨觀測資料顯示：凌晨「滯留鋒」前緣「線狀回波」快速通過，北台灣持續約2小時明顯降雨，4：40已遠離；馬祖有濃霧。
吳德榮說，最新(30日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天「滯留鋒」接近，受其邊緣影響，水氣增多，局部陣雨或雷雨機率提高，午後有較大雨勢；無明顯冷空氣，各地高溫微降1至3度，仍偏暖熱。各區平地氣溫：北部23至32度，中部23至34度，南部24至35度，東部22至35度；明（1）日清晨上午西南部有局部短暫陣雨，午後各地有局部陣雨或雷雨的機率，仍有較大雨勢。
吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，週四至下週日（2至5日）「滯留鋒」北移至北部海面徘徊，台灣受西南季風影響，清晨上午西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨的機率，仍有較大雨勢；台灣在暖氣團內，各地持續「熱如盛夏」(高溫皆在35、36度以上)，要防曬、防中暑。
下週一（6日）梅雨季第3波「滯留鋒」南下，但為期末模擬，各國(美GFS、加CMC)模式南下時間並不一致，影響程度亦有差異，且都還在調整，需持續觀察。（編輯：孫唯容）