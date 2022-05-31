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2歲童重症亡！父追「消失81分鐘」真相：我們不是要回應

▲新北市中和2歲男童染疫重症亡，男童父親30日出面，要求市府告訴他「在等待救護車到來的81分鐘，到底發生了什麼」。（圖／讀者提供）
▲新北市中和2歲男童染疫重症亡，男童父親30日出面，要求市府告訴他「在等待救護車到來的81分鐘，到底發生了什麼」。（圖／讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-31 07:21:58

新北市中和2歲男童恩恩是全台首例重症個案，與病魔抵抗6天，在4月19日不幸病逝，恩恩父親昨天上午召開記者會，要求政府公開真相，想知道為何等待「81分鐘」，才有救護車？對此，指揮中心、新北市府都允諾協助，昨晚深夜時分，恩恩父親也再發文，感謝指揮官陳時中與新北副市長劉和然，他也直言他要的不是「回應」，而是進一步承諾讓他們調閱所需要的完整紀錄資料。

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▲新北市中和2歲男童染疫重症亡。（圖／翻攝男童父親臉書）
▲新北市中和2歲男童染疫重症亡。（圖／翻攝男童父親臉書）
昨天恩恩父親召開記者會，還原當時事發過程，他表示多次試圖求助中和衛生所，電話卻不通，前前後後四通撥給119的電話，卻等了81分鐘才有車、過了91分鐘才送達醫院，直言「是我們夫妻人生中最漫長的一段時間」，但孩子卻仍在奮鬥後離世，只想淚求政府告訴他這段時間到底發生了什麼。

陳時中也回應，民眾致電1922基本上都會錄音存檔，並保留1年，所以民眾在1年之內都可以向疾管署或1922客服中心申請錄音檔。

對此，恩恩父親深夜發文表示，原本對於公開向新北市政府以及衛生福利部索取真相，讓內心一度忐忑，「畢竟我們是來自於平凡的家庭，不知道在追求真相的道路上會遇到多少艱辛，是眾人的鼓勵，讓我們更有信心追求真相的水落石出。」

恩恩父親說，感謝陳時中部長有明確的說明，事發當時有錄音存檔，1年內都可以調閱，希望衛生福利部疾病管制署在接到申請文件後，能夠讓他調閱所要求的資料，讓他們了解當時發生的事情。

恩恩父親同時感謝劉和然的說明，「新北市政府一定會整理好相關資料，按照相關的規定和做法，針對家長需求來做回應」，不過，恩恩父親想強調，他們要的不是「回應」，而是進一步承諾讓他們夫妻調閱所需要的完整紀錄資料，以進一步地釐清真相。

恩恩父親指出，相信最慢在6／1衛福部疾管署和新北市政府，應該要已經收到他們夫妻寄發的公開資料申請文件，「並可以依照政府資訊公開法的規定提供所需要調閱的資料，內容含蓋通話紀錄以及通話錄音。」（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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