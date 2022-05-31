清零後遺症！中國青年調整人生規劃　影響生育、成家意願

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27歲的沈姓女子表示，原本她和丈夫正在討論是否生養小孩，現在答案明顯是否定的，原因有很多個，首先是政府對整個城市的強制封鎖，網購日用品顯得異常艱辛，以及防疫人員強行進入被帶去集中隔離的居民家中。對於養了2條狗的她而言，最後一根稻草可能是一段柯基犬在主人被帶走隔離後，慘遭社區工作人員打死的影片。
擔任鋼琴家教的沈女士表示，被欺負，自己這一代人就夠了，她的新計劃是旅遊，以及規劃提前退休，最早或許在40歲就能實現。
報導提到，許多中產階級原本都相信，辛勤工作將能擁抱更光明的未來，但現在他們開始意識到，習近平提出的中國夢可能並不是這麼回事。在整個大流行期間，全球人民的生活都產生巨大改變，而在中國，當局即使是對小規模疫情，都採取零容忍策略，這意味著不間斷的實施封鎖、大規模檢測和隔離成為常態，從而使部份人民覺醒，他們意識到自己的生活可能會在頃刻間就被顛覆，只為了符合當局的要求，並降低他們成家、買房或創業的意願；何況在疫情發生前，中國的結婚和生育率本來就已有下降趨勢。
1名36歲的上海劇院總監指出，她現在已經完全放棄了結婚的念頭，當3月變種病毒Omicron開始在上海出現時，她以為當局能在1至2週內就控制疫情，但後續封鎖的嚴重程度令她相當震驚，整個4月她幾乎天天都在替沒能補充食糧的鄰居送飯。
該名女子透露，在看到自己身處的高級住宅區，最富裕的居民都在乞求飯菜後，她意識到現在的中國，竟然連基本的生活所需都不能保證；目前她正在努力存錢，用於投資低風險的融資產品，以及日後回老家黑龍江省開店：「我正在重新考慮我的職業和家庭計劃。我非常謹慎，也非常悲觀。」
這類的例子並不少見，報導另外還採訪了幾位青壯年。44歲的胡女士是上海1間美國公司的律師，2013年她從紐約回到上海後，曾以為自己會在家鄉生活一輩子，雖然她嫁給了1位美國公民，在這次封控之前，她並沒有考慮過要申請美國的永久居留權，但現在她已打算要申辦綠卡；1名在北京科技公司擔任銷售員的陳姓男子則表示，受疫情限制措施影響，他已經幾個月都無法正常出差，因達不到銷售目標而領不到獎金，也無法存錢買房、物色對象，甚至興起搬回河北與父母同住的念頭。
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