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歐盟達成協議！禁止逾2/3俄油進口　踢俄最大銀行出SWIFT

▲歐盟各國領袖已達成協議，對俄羅斯實施第6輪制裁措施。圖為米歇爾30日於峰會舉行前會見傳媒。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐盟各國領袖已達成協議，對俄羅斯實施第6輪制裁措施。圖為米歇爾30日於峰會舉行前會見傳媒。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-05-31 08:08:15

歐洲聯盟30日至31日在比利時布魯塞爾舉行峰會，商討禁止進口俄羅斯石油等問題。歐盟高峰會主席米歇爾（Charles Michel）30日深夜證實，歐盟各國領袖已達成協議，對俄羅斯進口歐洲的2/3石油實施禁運，亦是歐盟第6輪對俄制裁的一部分。

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綜合《路透社》、《德國之聲》等外媒報導，歐盟27個成員國同意了新的對俄制裁方案，包括禁止從俄國進口的逾2/3石油，米歇爾聲稱，此舉削減了俄國戰爭機器的巨大資金來源，對俄國結束戰爭施加最大程度的壓力。

米歇爾也表示，這項禁運令將對75%的俄國輸歐石油造成立即性影響，到了年底時，影響規模將達90%。

除此以外，歐盟還同意將俄羅斯最大銀行-俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）踢出全球銀行金融電信協會（SWIFT）系統，以及對3家俄羅斯國有廣播公司實施禁令，並制裁要對俄烏衝突負責的個人。

在峰會舉行時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）才發表視訊談話，要求歐洲必須停止內部爭論，避免讓俄羅斯有機會對它們施加更多壓力，並應團結一致，通過新的對俄制裁方案。

由於依賴程度不同，歐盟內部對於禁運問題始終存在分歧，匈牙利、斯洛伐克、捷克、保加利亞等，早先都表示無法停止進口俄國能源。其中匈牙利總理歐班（Viktor Orban）還被視為俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）在歐盟內最親密的盟友之一，匈牙利更有60%的石油和85%的天然氣需要靠俄羅斯提供，讓匈牙利政府一度要求將石油禁運問題從峰會議程中刪除。

後續歐盟提出的方案是，只對通過船舶運輸的俄國石油實施制裁，而讓供應斯洛伐克和匈牙利的德魯日巴管道（Druzhba）維持不變，對此歐班表示，不失為一個好辦法，但匈牙利還需要其他保證，若是俄羅斯石油輸送出問題，比如不再經由德魯日巴輸油管線運來的話，匈牙利還有權透過其他管道購買石油。

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