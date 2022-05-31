乾拌麵霸主是誰？銷魂麵舖排第三 「冠軍」吃過很難變心
台灣泡麵市場蓬勃，近年乾拌麵崛起，討論聲量有過之而無不及，一樣能迅速快煮上桌，當作宵夜或正餐，還打趴不少街坊店家，不少明星藝人及網紅嗅到商機，紛紛推出自己的品牌搶攻市場。到底乾拌麵哪款最好吃？什麼口味最受歡迎？從麻辣鍋起家的「大師兄銷魂麵舖」積極搶下第三名，「冠軍」由曾拌麵穩佔龍頭，不只眾人狂推吃過一輪還是最愛它，更讓對乾拌麵從不感興趣的網友一吃也「驚為天人」。
《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤了近三個月內，關於「乾拌麵」話題的網路聲量表現，揭曉「熱門乾拌麵品牌TOP 5」，並公佈最受歡迎的五大乾拌麵口味。
乾拌麵界的始祖，該說是大家耳熟能詳的阿舍乾麵，曾經風靡一時，熱銷賣進好市多。而現在提起乾拌麵，更多人最先想到的，則是藝人曾國城創立的「曾拌麵」，熱愛美食的他對餐飲投資相當有心得，長期主持《型男大主廚》美食節目與不少名廚過招，曾國城可說是掀起「明星加持」乾拌麵風暴第一人。
演藝圈公認嗜吃如命，曾國城主持多年美食節目建立的專業形象更帶旺副業，主打由他親自參與並監製研發的「曾拌麵」成功打響名號，一炮而紅後吸引眾多名人積極投入拌麵市場，但「曾拌麵」卻穩佔龍頭，不只經典熱銷口味深得人心，被讚「曾拌麵的椒麻真的第一名」，
甚至連原本對乾拌麵不感興趣的網友，坦言吃了友人送的椒麻口味曾拌麵，才發現「驚為天人」；鐵粉們更大讚「吃了一輪還是最愛曾拌麵」，香蔥椒麻口味就算原本不餓，聞到香味一定忍不住開吃。
而同樣是名人加持，Sandy吳姍儒推出的「Ambi-小情人麵」衝上第二名，選用五種蔬果的天然色素製作出彩色麵條，搭配繽紛的幾何設計包裝，受封「顏值最高的乾拌麵」，網友心花怒放表示「顏色夢幻到不行，少女心噴發」。
從麻辣鍋起家的「大師兄銷魂麵舖」，每開新店便掀起排隊熱潮，積極開發的銷魂拌麵果然挾帶高人氣搶下第三名，蕭敬騰拌麵品牌的幕後推手「金博家」，和知名美食大胃王YouTuber千千的自創品牌「水哦 千拌麵」則緊追在後。
說到最受歡迎的五大乾拌麵口味，無辣不歡的台灣人，果然在乾拌麵市場也是首選「辣味」，又香又麻的「麻辣」或飄香「酸辣」都相當受歡迎，嗜吃重口味的網友表示「喜歡辣得流得滿頭汗」，還大推「四川麻辣口味」必吃，「吃起來超級過癮」。
讓網友直呼「是記憶中好滋味」的「蔥油」，則以耐吃的甘醇風味讓人難以拒絕；而「麻醬愛好者」以一句「嘴裡都是芝麻香氣超級幸福」，引起廣大網友共鳴，紛紛表示「被燒到」、「看到肚子好餓」，濃郁麻將乾拌麵香味勝出；台式經典「肉燥」也榜上有名。