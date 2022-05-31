名家論壇》盧燕俐／00878小套，如何加碼逆轉勝？

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偏偏投資市場就是這麼詭譎多變，升息和縮表，伴隨而來的停滯性通膨問題等，在在讓美股震盪劇烈，台股走勢也大受干擾。今年截至5月30日，00878下跌8.19％，雖比大盤的-10.72％還要相對抗跌，但仍無法一枝獨秀。
進一步去細看00878的成分股，電子占比5成、金融3成、傳產2成。其中，金融股在升息循環下備受期待，但歷經去年全年與今年第一季的飆漲，多數金融股位階已偏高，又有防疫保單之亂，以及資本利得大幅縮水，使得股價也跟著大回檔。
相較下，00878的前三大持股聯強、英業達與仁寶，今年來的績效分別是4.83％、4.81％與-5.17％，說明了近期金融類股的疲弱，確實是拖累00878填息力道的關鍵因素。
幸好，伴隨著美國PCE指數趨緩，通膨似有觸頂的跡象，台股連兩天大漲，00878也回到17.86元，離5月18日除息前的價位17.89元，近在咫尺；離2月22日除息前的19.75元，則還差1.89元。相信只要台股持續反彈，電金齊揚，00878後勢並不寂寞。
但假設是19元以上才進場的人，可能要多些耐心，才能真正解套。至於現在是不是單筆加碼的好時機點？建議讀者不妨從幾個角度來思考，再來進行投資決策。
1. 觀察台積電強弱：
台股最重要的指標股是台積電，台積電向來有領漲領跌的功能。歷經連番賣壓，台積電終於重獲外資青睞，5月30日又重新站回540元。只要台積電止穩，大盤續強，也會帶動台股相關ETF表現。
台積電雖不在00878的成分股名單中，但可預見，大盤偏樂觀，高股息個股與ETF也會吸引買氣。00878的後市，不與台積電畫上等號，但依舊可當作觀察指標之一。
2. 掌握通膨指數，推敲台股底部：
如前所述，美國PCE指數趨緩，通膨似乎觸頂，市場預期未來聯準會可能放慢升息腳步，增添股市資金動能。加上此波美股已跌深，醞釀反彈契機，台股有機會跟著水漲船高，00878表現也不會太落後。
3. 長期存股族更要有耐心：
00878偏向價值型投資，而非產業型或主題型ETF，適合作為資產配置的一環。無論是定期定額或定期不定額，時間拉長，走過一次「微笑曲線」，相信獲利都不錯。
高點才進場的人，更應氣定神閒應對，趁淨值大跌時，以慢慢存的心態，累積更多股數與張數，等未來台股創高，再走另一波多頭，就有機會豐收。
總之，進場成本不同，可因應的加碼策略也就大不同。無論是00878或其他的高股息ETF，做好資金和風險控管，才能當存股贏家。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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