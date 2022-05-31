AT-3教練機服役38年　15事故10飛行員殉職

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1990年8月7日，編號0845機在澎湖縣馬公機場故障迫降，飛官羅夢雄中校輕傷，陳水乾少校人安。1990年9月6日，編號0837機因機械故障墜毀在嘉義縣大埔鄉地區，單飛學官喬世勳跳傘獲救。1991年4月23日，編號0831、序號76-6031墜毀在高雄縣燕巢鄉地區，教官周國祥、學官楊鐵忠獲救。
1992年10月14日，編號0804機於屏東縣山區撞山。飛官陳志恆、飛行生林明正殉職。1994年1月26日，編號0850機於新竹縣外海失控墜海，該機屬於第35作戰隊，劉兆瑞上尉獲救、黃錦鴻中校殉職。
1994年11月7日，編號0858機在苗栗縣外海發動機熄火墜海，該機屬於第35作戰隊，飛官傅惠民、張志勇二人獲救。1995年6月12日，編號0805機在新竹基地進場落地時鼻輪未放妥衝出起火，該機屬於第35作戰隊，飛官王光璽、段連昇重傷。1996年2月8日，0843機因發動機冒煙，中尉學官陳厚志關斷油路系統後墜毀在高雄市橋頭區，飛行員獲救。
1997年6月27日，編號 0833機因操演失控墜機於岡山區校區機場西側跑道，空官雷虎小組教官徐海華少校殉職。1998年9月5日，編號 0826機於降落滑行時起火，學官少尉陳家梁跳傘獲救。2003年6月11日，編號 0827機於操作失速科目時進雲後撞山墜毀於臺東縣關山鎮附近，少尉學員邱一峰與少校教官段連昇殉職。
2012年2月3日，編號0809機在進行例行訓練飛行時，於屏東縣春日鄉古華村士文溪上游上空，未保持規定的3英尺(約1公尺)安全距離，擦撞編號0816教練機的左後水平尾翼。0809機正駕駛曾國維中尉和副駕駛張國強中校均跳傘逃生獲救，編號0816教練機則安返岡山基地，該機正副駕駛吳岳恆上尉與黃銘勳教官均安。
2014年10月21日，編號0847機在進行例行訓練時，於高雄市梓官區上空與編號0815機發生擦撞意外，0815機最後墜毀於梓官加油站後方，該機飛行員中校教官莊倍源為了避免飛機撞擊民宅，放棄跳傘逃生機會，與飛機一同直接撞擊地面，經送醫急救後不幸殉職；0847號飛行員中校教官楊志平則平安降落岡山基地。
2015年9月22日，編號0851機執行儀器飛行訓練任務時在花蓮縣卓溪鄉，高度1萬9800英尺空域失聯。9月26日中午12點48分，搜救人員發現編號0851機體殘骸，證實前座少校教官王勁鈞與後座中尉學官黃俊榮不幸殉職。
2022年5月31日，編號0852機由空軍官校110年班徐大鈞少尉執行其第二次單飛訓練時，墜毀於高雄市岡山區田厝一路77號附近，徐大鈞殉職。