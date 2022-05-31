台股早盤震盪跌逾110點　網通、IC設計逆勢抗跌

台北股市今（31）日開盤開低走低，電金齊熄火，早盤一度跌超過110點，下殺來到16495點附近。權值股台積電早盤跌7元，來到540元。聯電跌0.5%、鴻海在平盤附近、聯發科跌0.5%。金融股綠光罩頂，兆豐金、元大金、第一金、中信金跌1到2%。至於網通、IC設計與部分觀光、貿易百貨與食品股相對抗跌。
美股周一（30日）因陣亡將士紀念日休市一天，台北股市今日開盤跌48.94點，加權股價指數以16561.68點開出，隨後一度跌超過110點，下殺來到16495點附近。權值股台積電早盤跌7元，來到540元。聯電跌0.5%，來到50.7元。其他晶圓代工，如力積電跌0.6%、世界先進跌0.4%。
其他電子股也跟著熄火，聯發科跌0.5%，國巨、旺宏跌0.8%左右，英業達跌逾1%，鴻海在平盤附近。矽力-KY相對抗跌，漲1.5%。今日盤面焦點為IC設計，如偉詮電、連宇、創意、重鵬、新唐、鈺創漲1到3%，凱鈺漲逾8%。網通族群也一片喜氣，如台揚、智邦、建漢、聯光通漲3到6%。
金融股則一片綠油油，兆豐金、元大金、第一金跌超過1%，中信金跌逾2%。觀光與貿易百貨事業，如第一店、王品、夏都、好樂迪、相對強勢，部分漲幅接近1%，而大魯閣漲4%以上、富邦媒漲0.6%左右。疫情概念股也不俗，如國光生、南六、麗豐、基亞都在盤上。其他，味全、天仁、南僑等食品股則同樣在盤上抗跌。