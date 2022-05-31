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不開臨時會／「急件」草率立法成常態　上次未開是7年前

▲立法院第10屆第5會期劃下句點於今（31）日劃下句點，因疫情嚴峻，本會期是七年來首次未開臨時會。（資料照／記者王敏旭攝）
▲立法院第10屆第5會期劃下句點於今（31）日劃下句點，因疫情嚴峻，本會期是七年來首次未開臨時會。（資料照／記者王敏旭攝）

記者羅婉庭／台北報導

2022-05-31 16:30:00

由於疫情嚴峻，上至總統府下至各部會、國營單位有高階人員染疫，立法委員目前已有19名，加上其他立院人員共187人確診。各部會首長及幕僚平時匯集於立法院，徒增群聚感染風險。因此，各黨團達成共識，本會期不召開臨時會，同時也掀起了過往臨時會變成常態的討論。

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立法院第10屆第5會期劃下句點，考量國內疫情嚴重性居高不下，朝野共同決議不召開臨時會，回溯上次沒有開臨時會已是2015年第8屆的6、7、8會期。

根據立法院議事資料，第3屆至第6屆的立法院，僅召開8次的臨時會，而第7屆至第8屆第5會期為止，立法院就已經召開12次的臨時會，直到第8屆的第8會期後更是從未停開。

臨時會法源依據有二，包括《憲法》及《立法院組織法》。《憲法》第68條、第69條規定，立法院會期分為常會與臨時會，會期每年兩次，自行集會，第1次自2月至5月底，第2次自9月至12月底，必要時得延長；另外，依《立法院組織法》第6條規定，停開院會期間，遇有重大事項發生時，，經立法委員1/4以上之請求，可以恢復開會。此外，經總統之咨請或1／4以上立法委員請求，就可以召開臨時會。

至於為什麼要開臨時會？臨時會開不開，主要取決於佔多數黨的議事策略，在委員會過程中透過排審較少法案，壓縮具有特別爭議性法案處理時間，最後以快速審查方式送出委員會，再透過朝野協商或直接送交院會表決，而在協商過程中也是挾人數優勢封殺少數黨意見，會期結束後，臨時會更淪為大黨的俎上魚肉，將被視為有爭議性或急迫性的法案都集中於臨時會，以「急件」快速、甚至草率的方式通過。

遭外界質疑的爭議點在於，臨時會僅能處理「特定事項」，沒有納入召開臨時會原因的法案皆無法審理，事實上，所謂特定事項，就是大黨選擇的法案，因此即使小黨立委擔任召委，也起不了太大作用。這樣的修法過程，在普羅大眾眼裡，恐有失民主法治本質。

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