不開臨時會／修憲縮短國會「3個月暑假」？朝野指難度高

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不過，近年延會、臨時會已成常態，各界都傳出檢討修訂法定會期聲音。但憲法修訂需經由公民複決，成本極高，除非朝野有高度共識，否則勢必難以開啟修憲大門，因此，盱衡當前政治環境，唯有經由朝野協商將常態會期延會的方式，才能化解民眾對國會議員暑假放太久的批評。
民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，要修改會期必須要修憲，但修憲有立委四分之三出席、同意的高門檻、公民投票很困難，且要修法改變會期，到底要修到多長？開到幾月？現在都是不可能。
柯建銘說，過去有人罵過臨時會常態化，但立法委員開會罵、不開會也罵。臨時會是憲法有規定，現在有很多法案、預算、朝野協商，時間不夠用，就需要開臨時會，曾經開過3次、到8月底，沒需要就不用開。
國民黨團總召曾銘宗表示，如果會期即將結束仍有重要法案未審完，有延會或臨時會兩種方式，在實務運作上都沒有困難性，但若要動用修憲，不但門檻很高，也勞民傷財，實在沒有必要修憲，過去即使沒有修憲，立法院過去透過現有應變方式，在審查預算、法案修訂都不會有問題，不會因為法案審理進度較慢就影響政府運作。
時代力量立法院黨團總召邱顯智指出，臨時會變常會必須要修憲，但要談修憲，應優先討論廢考監等基本權利，不應該把臨時會納入修憲的討論。
邱顯智說，會開臨時會是因為立法院議事效率不夠好，若召委都能好好排案，不要排跟修法議程無關，或是不知所云的考察，相信不需要臨時會，相關預算和法案都可以在期限內審查完畢。
民眾黨立委高虹安則表示，以過去兩年半在立院的工作節奏，開議期間立院常是各個委員會平行推進各種議題，很多題目其實是需要平日有累積研究並和民間交流，才有可能在很短的時間做出反應，正確判讀、有效問政。立院的休會，並不應該是立委團隊的假期，而是進行議題盤點、探索研究以及和基層深入對話的重要且必要的轉換期間。
高虹安認為，立院現在運作的問題其實應該是探討如何更善用開議期間，而不是像前兩年那樣，正式會期因為政治議題而進度停擺延宕，才會導致一直在開臨時會。