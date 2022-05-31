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不開臨時會／立院下會期9月召開　各黨團盤點優先法案

▲立法院第10屆第5會期於31日結束，由於受到疫情影響，這會期不加開臨時會，立院最後2天也都安排院會加速審法案，第6會期則於9月召開。（圖／記者羅婉庭攝，2022.03.25）
▲立法院第10屆第5會期於31日結束，由於受到疫情影響，這會期不加開臨時會，立院最後2天也都安排院會加速審法案，第6會期則於9月召開。（圖／記者羅婉庭攝，2022.03.25）

記者王敏旭、羅婉庭／台北報導

2022-05-31 16:30:00

立法院第10屆第5會期於今日（31）日結束，由於受到疫情影響，這會期將不加開臨時會，立院最後2天也都安排院會加速審法案，第6會期則於9月召開。先前朝野協商時已有共識，若疫情趨緩且有必要時，才會在下個會期前召開臨時會；目前各黨團也都規劃好下會期要推動的重要法案。

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民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，現在要談下個會期的法案還太早，行政院等單位也都還會再送法案，現在仍專注於這會期最後的法案，包含國營事業預算等，都要在這會期處理完。

柯建銘表示，目前下會期的重點就是行政院第二階段組織改造修法，以及《氣候變遷法》，另外還有《菸害防制法》、《礦業法》等相關法案，相關重點法案要等到下會期開始前才能確認。

國民黨團總召曾銘宗表示，下個會期主要針對公務預算進行討論，其餘優先法案須待開議前由黨團立委、黨中央及智庫共同討論。

曾銘宗也說，若下個會期前要開臨時會，必須評估當時的疫情狀況，假設出現年度預算、基金預算、特別預算、第二預備金等都無法應付的緊急狀況、攸關國家重大發展，國民黨團都會配合。

時代力量立法院黨團總召邱顯智指出，下會期重要法案有5項，分別是打炒房的《平均地權條例》，攸關直轄市議員、縣市議員的財產申報資料的《公職人員財產申報法》，以及性私密影像加重罰責的相關法案，另還有《礦業法》、《精神衛生法》。

另外備受學生關心的《大學法》雖然出委員會，但還需等待行政院版，因此也決定下個會期再戰。以及攸關農會選舉的《農會法》，也因為基層反彈，再加上這會期時間不夠，也將於下會期再審。

民眾黨立委高虹安表示，民眾黨下會期的優先法案應是於休會期間進行盤點討論，下會期開議前或剛開議的時候才發布。但就她個人關注的議題，她會希望這個會期末總算開始討論的《消防設備人員法、《大學法》，過去他們已提案，但尚未排審的再生醫療三法、《公共電視法》，以及兩年來行政部門不時提出但尚未見到具體版本的《個人資料保護法》、《資通安全管理法》，還有年初一度因為政治議題浮上檯面的《地方制度法》、《財政劃分法》、《行政區劃法》等，都能有機會在下個會期繼續推進。

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