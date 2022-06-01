快拿身分證！生日「中2字」　端午連假100元爽玩小人國

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小人國主題樂園端午連假寄出超狂優惠，6/3～6/5端午連假限定，只要民國出生年月日中的數字有一個「5」或「6」，暢玩小人國才100元。成人須憑身分證、孩童憑健保卡驗證，無論你是出生月：5、6，還是出生日：5、6、15、16、25、26，或是民國出生年：5、6、15、16、25、26、35、36、45、46、50~59、60~69、75、76、85、86、95、96、105、106，符合以上任一條件就享暢玩小人國100元！
劍湖山世界端午連假邀「大家來找蛋」，6/3～6/5只要出生年月日有數字「0」，入園歡樂價299元。出生年代以民國年計算，其中「月」及「日」的之判斷格式為二碼，如88年3月3日出生者，其判斷格式為88年03月03日，符合優惠資格根本超簡單。優惠須出示本人身分證，提醒若無身分證者，須同時出示健保卡及戶口名簿供檢驗。現在園內正舉辦「恐龍復活節」活動，霸王龍、棘背龍與三角龍等白堊紀肉食及草食霸主等你拍爆。
六福村主題遊樂園也在端午連假期間推出優惠寵客，只要6/3～6/5每日13:00前，於六福村現場購票入園，全民不分身份，通通享有555元優惠，划算出遊說走就走。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。