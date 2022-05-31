超狂！大苑子推「最大杯芒果冰沙」 1000cc爽吃3顆愛文
夏天就是要吃芒果啊！不少手搖飲老饕指定必喝的大苑子愛文芒果冰沙年年暢銷，今（31）日宣佈史上最大杯1000cc的「愛文芒果冰沙最大杯」正式開賣，光果肉就重達600克，一次可以爽喝三顆愛文芒果！適逢端午節連假祭出優惠，會員5/30(一)～6/5(日)掃描大苑子的消費發票，就有機會獲得「愛文芒果冰沙7元優惠券」。85度C官方APP於6/1再開通奶茶跨店取，選購大杯鮮奶茶和大杯英式奶茶，不論冷熱，優惠全部買五送一。
大苑子愛文芒果冰沙有多威？以自己的物流每天產地直送，搶先大家第一個敲響芒果季，叫好又叫座更在2020年升級愛文芒果冰沙Double Double，打造浮誇四倍果肉份量，迴響熱烈。
但大苑子沒有最狂只有更狂，今年再祭出史上最大杯1000cc的「愛文芒果冰沙最大杯」，一次使用超過三顆愛文芒果製作，超誘人滿杯黃澄澄、綿密香甜的冰沙，搭配澎湃重達600克的新鮮果肉，豪邁不手軟，6/3(五)端午節當日正式開賣。
大苑子會員凡於5/30(一)～6/5(日)期間，於官方APP掃描大苑子的消費發票，就有機會獲得「愛文芒果冰沙七元優惠券」，中杯原價90元的愛文芒果冰沙竟10元有找就喝到，現在就趕快手刀抽起來，（全台限量555張，抽完為止）。
85度C官方APP受消費者反應熱烈，會員數目前已超過82萬人，開通跨店取功能後有感帶動咖啡及蛋糕熱銷，6/1將再度新增奶茶跨店取，選購大杯鮮奶茶和大杯英式奶茶，不論冷熱，優惠全部買五送一。
APP跨店取功能繼咖啡和蛋糕後，消費者反應熱烈，再度新增奶茶跨店取，6/1日早上10點起，除了咖啡、蛋糕以外，還能選購大杯鮮奶茶（原價60元）和大杯英式奶茶（原價45元），不論冷熱、限同品項，可享買五送一優惠，最低價平均一杯不到38元。而線上購買咖啡品項，則有四種蛋糕兌換券，買十送三優惠。