進口能源物價指數大漲　主計總處：2021年漲47.6％

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今（2022）年以來，受俄烏戰事影響，原油價格進一步飆高，3月漲至每桶113.5 美元後，持續居於100美元以上盤旋，1-4月平均99.6美元，較上年同期漲63.8％。澳洲紐卡斯爾港（ICE-Newcastle）煤價 2021年平均每公噸136.7 美元，年漲近1.3倍，今年1-4月年漲超過2倍；荷蘭TTF基準天然氣價格2021年平均每百萬英熱單位47.8美元，年漲近4倍，今年1-4月平均漲逾超過4.3倍；觀察今年5月的國際能源平均價格仍位於高位。
台灣缺乏自產能源，需要高度仰賴進口，而進口價格受國際行情及匯率波動影響甚鉅，主計總處觀察台灣以新台幣計價的進口能源類原料平均物價指數，今年相較去年上漲47.6%，今年1-4月平均又較上年同期漲71.8%。
主計總處指出，國際能源價格上漲，帶動國內終端商品價格上揚，然而，由於政府祭出緩凍漲措施，國內油氣價格漲幅較國際和緩。觀察台灣CPI油料費及天然瓦斯年增率，其中油料費因國內浮動油價調整機制及油價平穩措施，加上調降汽柴油貨物稅，漲幅較為和緩，2021年平均漲 22.1%，今年1-4月平均漲16.9%；天然氣、瓦斯售價也因政府穩定物價政策，2021年6月起停止調升，今年1-4月平均僅漲3.8%。