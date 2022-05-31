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進口能源物價指數大漲　主計總處：2021年漲47.6％

▲行政院主計總處昨（30）日公布台灣以新台幣計價的進口能源類原料物價指數，2021年較2020年上漲47.6%，今年1-4月平均較上年同期大漲71.8%。（圖／取自達志影像）
▲行政院主計總處昨（30）日公布台灣以新台幣計價的進口能源類原料物價指數，2021年較2020年上漲47.6%，今年1-4月平均較上年同期大漲71.8%。（圖／取自達志影像）

記者鄭妤安／台北報導

2022-05-31 10:56:39

國際油價居高不下，台灣能源需求高度仰賴進口，因此進口價格受國際行情影響大。行政院主計總處昨（30）日公布台灣以新台幣計價的進口能源類原料物價指數，2021年較2020年上漲47.6%，今年1-4月平均較上年同期大漲71.8%。

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主計總處表示，2021年隨著疫苗施打普及，各國經濟陸續重啟，原油、煤、天然氣等需求擴增，又因上述國際能源受全球景氣、生產國供應量、地緣政治情勢以及市場投機等因素影響，價格波動劇烈，因此2021年國際能源價格較2020年顯著回升，2021年OPEC油價平均每桶 69.9美元，較2020年上漲68.5%。

今（2022）年以來，受俄烏戰事影響，原油價格進一步飆高，3月漲至每桶113.5 美元後，持續居於100美元以上盤旋，1-4月平均99.6美元，較上年同期漲63.8％。澳洲紐卡斯爾港（ICE-Newcastle）煤價 2021年平均每公噸136.7 美元，年漲近1.3倍，今年1-4月年漲超過2倍；荷蘭TTF基準天然氣價格2021年平均每百萬英熱單位47.8美元，年漲近4倍，今年1-4月平均漲逾超過4.3倍；觀察今年5月的國際能源平均價格仍位於高位。

台灣缺乏自產能源，需要高度仰賴進口，而進口價格受國際行情及匯率波動影響甚鉅，主計總處觀察台灣以新台幣計價的進口能源類原料平均物價指數，今年相較去年上漲47.6%，今年1-4月平均又較上年同期漲71.8%。

主計總處指出，國際能源價格上漲，帶動國內終端商品價格上揚，然而，由於政府祭出緩凍漲措施，國內油氣價格漲幅較國際和緩。觀察台灣CPI油料費及天然瓦斯年增率，其中油料費因國內浮動油價調整機制及油價平穩措施，加上調降汽柴油貨物稅，漲幅較為和緩，2021年平均漲 22.1%，今年1-4月平均漲16.9%；天然氣、瓦斯售價也因政府穩定物價政策，2021年6月起停止調升，今年1-4月平均僅漲3.8%。

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