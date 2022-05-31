批顏家「脫產」坑殺銀行　法院判周玉蔻免賠

台中第二選區立委補選期間，資深媒體人周玉蔻爆料顏家「坑殺銀行」，大甲鎮瀾宮董事長顏清標「脫產」給國民黨立委補選候選人顏寬恆，遭顏寬恆求償145萬元並要求把判決主文登報。台北地院今（31）日判顏寬恆敗訴，周玉蔻免賠。可上訴。
周玉蔻2021年11月9日爆料，大甲鎮瀾宮董事長顏清標在台中沙鹿有1間4層樓透天厝，因欠繳房貸本息被法拍，但顏寬恒、顏莉敏（台中市議會副議長）兄妹在該處設立聯合服務處，導致法拍公告「不點交」，以致乏人問津，去年8月第3次法拍，從1500萬降到1000萬元，由顏寬恆低價買回，質疑顏寬恆配合父親脫產倒債6000萬元，父子聯手坑殺銀行，怎有資格競選立委，應退出政壇。
顏寬恆認為，周玉蔻連4天在廣播節目、電視政論節目聲稱，他們兄妹霸佔法拍屋是不實內容且毀損名譽，向周玉蔻求償145萬元並登報道歉。
北院審理期間，周玉蔻說，顏清標遭法院確認欠債6000萬元，債權人強制執行卻無法要回，經比對財產申報資料可知，顏清標從2005年至2011年間財產持續減少，顏寬恒同時間的財產卻快速增加，並與收入明顯不符，其中3筆還是顏清標遭法拍的財產。
周玉蔻辯護律師主張，顏清標若非脫產，顏寬恆為何不直接幫父親還錢，反而以相對低價買回被法拍的財產，此屬可受公評之事。