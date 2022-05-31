上海明起全面解封！力拚恢復日常生活與生產

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有鑑於疫情受控，上海將實行有序恢復總體方案，6月1日起，全市將進入第3階段，即全面恢復全市正常生產生活秩序階段。在這之前，當局已在奉賢、金山、崇明3個區，開展恢復正常生產生活秩序的壓力測試。下一步，將在嚴守「不出現規模性反彈底線、確保風險可控」的前提下，全面實施疫情防控常態化管理，全面恢復全市正常生產生活秩序。
關於社會面管控，則實行常態化分級分類管理，若有報告新增陽性感染者，按照國家風險區域劃分有關標準，劃定疫情中高風險地區，並嚴格實施相應管控措施；如果目前仍處於封控區，繼續實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，若封控區7天無新增陽性感染者降為管控區，管控區「人不出小區、嚴禁聚集」，連續3天無新增陽性感染者降為防範區。
上海市政府並強調，住宅小區恢復出入，除中高風險地區和封控區、管控區外，各區、各街鎮及各居村委、業委會、物業公司等，不得以任何理由限制居住本社區的居村民出入。
至於監測預警，則透過檢測哨、電子哨、抽檢哨、監測哨、流調哨等，建立健全、便捷、靈敏的發現機制，通過「核酸+抗原、場所碼+數字哨兵、發熱門診+藥店監測」等，第一時間發現風險人員。進入有明確防疫要求的公共場所和搭乘公共交通工具的人員，須持72小時內核酸檢測陰性證明。學校、企業等單位，要切實落實發熱零報告制度，加強人員健康監測，發現異常症狀人員，及時送醫排查。
交通組織方面，6月1日起，上海市內地面公共、軌道交通全網恢復基本運行，對江輪渡（含三島客運）有序恢復運行。終止施行機動車電子通行證制度，巡遊出租車、網約車恢復正常運行。除中高風險地區和封控區、管控區外，私家車和單位用車正常出行。對駕駛機動車出入市域道口的，繼續執行核酸陰性證明查驗等措施。
對外交通部分，6月1日起，基本恢復鐵路正常運行和旅客進出站。擇期在陸路離滬、入滬通道解除現有防疫管控措施。道路省際客運採取「一線一方案」，協商恢復。水路省際客運視情恢復。航空逐步恢復國內航班執飛上海市，調整相關航司執飛上海航班的客座率。
關於復商復市，購物中心、超市賣場、便利店、藥店等，有序恢復線下營業，6月1日起，客流總量不超過最大承載量的75%，鼓勵有條件的企業開展線上預約；室外類型的A級旅遊景區逐步有序開放，落實「錯峰、預約、限流」等措施，客流總量不超過景區最大承載量的75%。各類影劇院、文博場所、健身房等密閉場所暫緩開放，後續視情調整。公園實行限流、錯峰有序開放。
復工復產復學的話，6月1日起，在做好防疫管理的前提下，加快企業、園區、樓宇等全面復工復產，無疫情風險區域內企業與小區間正常通行，有疫情風險的企業繼續按照相關規定進行居家辦公或點對點通行。分階段復學復課，優先安排高三、高二、初三年級學生復學。中小學其他各年級繼續開展線上教學至本學期末。幼兒園、托兒所、托育機構等不安排幼兒返園。
宗明等參與記者會的高層不忘提醒，當前上海疫情防控仍處於關鍵時期，需要市民繼續給予理解、支持和配合，希望廣大市民繼續做好個人防護，佩戴口罩，保持社交距離，不聚集，加強自我健康監測，主動接種新冠病毒疫苗，自覺遵守核酸檢測、掃碼、測溫等各項防疫規定。而自6月1日起，上海市也將公立醫療機構開展的核酸單樣本檢測價格由25元下調至16元，多樣本混合檢測價格由每人份5元下調至3.5元，抗原檢測價格由15元下調至6元，常態化核酸檢測點的檢測服務則免費至6月30日。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。