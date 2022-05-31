肯德基報5碼！百元吃爆「救世主套餐」 網：我好興奮啊
月底免吃土，花百元也能爽吃雞。懂門道的消費者都知道，吃肯德基必搭配優惠券，批踢踢省錢版網友分享最新限時優惠，其中一組「22832」被眾人推爆，直呼是救世明牌，因為輸入代碼後買紙包雞、2個原味蛋撻、小杯飲料共125元，由於兩雞兩塔有飲料只要百元出頭，還有人打趣回應：「我好興奮啊」。
肯德基和各大品牌會合推限時優惠，上網點餐時只要輸入優惠代碼，或是到門市櫃台點餐時出示優惠券（含手機圖檔），就可用超殺優惠買到指定套餐。網友分享最新優惠，其中一組明牌「22832」立刻被眾人推爆，原價224元的紙包雞套餐，內含紙包雞、2個原味蛋撻、小杯無糖茉莉綠茶，憑代碼只要125元，相當於下殺5.5折。
《NOWnews》實際測試，在肯德基官網輸入「22832」就能將餐點加入購物車，且主餐、飲料可免加價更換為2塊咔啦脆雞或小杯可樂。兩雞兩塔只要百元出頭被網友讚爆：「認真覺得便宜」、「紙包雞有雞汁可自己配飯」、「紙包雞很嫩很好吃」、「22831太神啦」。
愛吃辣味炸雞則可使用「22831」，將紙包雞改成兩塊辣味咔啦脆雞。兩個優惠券代碼都能用於預定快取，省去現場排隊時間。如果想吃下午茶，則可使用優惠代碼「22841」，組合內含4塊上校雞塊、1個原味蛋撻、小杯冰紅茶共66元，對小資族來說也省不少。