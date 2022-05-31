小米手環7搶先開箱！明預購售價1195元　5大亮點一次全看

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小米手環 7螢幕再加大，螢幕由1.56吋提升到1.62吋AMOLED，可視角增加到25%，解析度為490 x 192pixels，326ppi 像素，可以一次閱讀更多的文字。
亮點2：首度配置AOD微光螢幕 不需抬手就能看到時間
首度配置AOD（Always On Display）全時螢幕功能，不需要抬手腕也能隨時看到時間，在「設定」功能內的「顯示」將「持續在螢幕上顯示」功能開啟即可，同時更換不同錶面，待機的畫面也會跟著改變。
亮點3：血氧偵測全天偵測 低於90％會發出震動
血氧飽和度是人體健康狀況的基礎特徵之一，尤其在疫情之下，血氧量也相當重要，這次小米手環7超進化，新增全天候的血氧飽和度偵測，同時可以開啟低血氧震動提醒功能。
亮點4：120種運動模式 涵蓋各類型運動
新增加120種運動模式，幾乎可以完全覆蓋所有運動場景，在「運動」功能點入內後，可以看到各種分類，像是室內運動就有24項、球類有25種、舞蹈有14項，甚至還有棋牌運動相當特別，幾乎涵蓋各種運動類型。
亮點5：運動狀況分析
加入了專業運動數據分析，提供內建「恢復時長」、「訓練負荷」、「訓練效果」、「最大攝氧量」4 大專業運動數據分析。