花露露的童樂節回來了！暢玩藝術、親子共遊就在衛武營

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雲門劇場家庭音樂會Trio Zilia三重奏《動物醫生的煩惱》7月10日在戲劇院，以法國作曲家聖桑作品《動物狂歡節》為主題，音樂家以及雲門舞集舞蹈教室小舞者，帶領大人小孩一同在音樂劇場展開冒險。頑劇場《親愛的戴斯》結合肢體、偶戲、面具、音樂等多元表演形式，勾勒死神戴斯的奇幻世界，7月16、17日於繪景工廠演出。無獨有偶工作室劇團王爾德文學劇場二部曲《自私的巨人》7月22、23、24日在繪景工廠，以擅長的精緻戲偶和機關，搭配現場音樂呈現大文豪傑作。
除了劇院內的演出，衛武營公共空間也準備許多有趣活動，包括「花露露大遊行：超現實夢遊」，與高市府運發局合作的「花露露的迷你足球」，「花露露彩繪派對：WeR藝術家」，親子一起動手動腦藝術DIY的「親子工作坊」，《藝起說故事》，《花露露的親子電影院》，兒童導覽Let's GO!《尋找花露露》，以及榕樹廣場的黃昏市集推出童樂節限定場「小老闆市集」。
「花露露的童樂節」即日起至6月10日早鳥優惠票75折，早鳥期間凡購買4張演出票券，即贈送2張花露露與福華大飯店聯名餅乾兌換券，限量300組。此次童樂節也推出集章任務，集滿指定數量即可享多項優惠及限量好禮。有關「2022花露露的童樂節」相關節目與活動資訊，可至衛武營官網查詢。