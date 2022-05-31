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花露露的童樂節回來了！暢玩藝術、親子共遊就在衛武營

▲「2022花露露的童樂節」7月9日至24日三個週末，將在衛武營各個空間熱鬧登場。（圖／記者陳美嘉攝，2022.05.31）
▲「2022花露露的童樂節」7月9日至24日三個週末，將在衛武營各個空間熱鬧登場。（圖／記者陳美嘉攝，2022.05.31）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-05-31 11:27:20

「2022花露露的童樂節」將在暑假回歸，7月9日至24日三個週末，在衛武營各個空間熱鬧登場，包含音樂、偶戲、舞蹈、劇場、戶外大遊行、迷你足球、親子電影院與小老闆市集等，多元豐富的活動規劃，邀親子一同暢玩藝術。

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今年「花露露的童樂節」共有5檔主要演出節目，飛人集社劇團作品《天堂動物園：珍珠奶茶事件》7月9日戲劇院，以偶戲演出形式，透過寓言讓孩子理解當今全球化下的難民議題。，影響‧新劇場創作的《老皮箱》由衛武營和富邦文教基金會共同製作，改作自繪本《老皮箱歲歲念：眷村拾光》，藉由物件劇場、光影、偶戲等激發創意想像的劇場型態呈現，7月9日、10日在繪景工廠演出。

▲衛武營規劃音樂、偶戲、舞蹈、劇場、戶外大遊行、迷你足球、親子電影院與小老闆市集等，多元豐富的活動，邀親子一同暢玩藝術。（圖／記者陳美嘉攝，2022.05.31）
▲衛武營規劃音樂、偶戲、舞蹈、劇場、戶外大遊行、迷你足球、親子電影院與小老闆市集等，多元豐富的活動，邀親子一同暢玩藝術。（圖／記者陳美嘉攝，2022.05.31）
雲門劇場家庭音樂會Trio Zilia三重奏《動物醫生的煩惱》7月10日在戲劇院，以法國作曲家聖桑作品《動物狂歡節》為主題，音樂家以及雲門舞集舞蹈教室小舞者，帶領大人小孩一同在音樂劇場展開冒險。頑劇場《親愛的戴斯》結合肢體、偶戲、面具、音樂等多元表演形式，勾勒死神戴斯的奇幻世界，7月16、17日於繪景工廠演出。無獨有偶工作室劇團王爾德文學劇場二部曲《自私的巨人》7月22、23、24日在繪景工廠，以擅長的精緻戲偶和機關，搭配現場音樂呈現大文豪傑作。

除了劇院內的演出，衛武營公共空間也準備許多有趣活動，包括「花露露大遊行：超現實夢遊」，與高市府運發局合作的「花露露的迷你足球」，「花露露彩繪派對：WeR藝術家」，親子一起動手動腦藝術DIY的「親子工作坊」，《藝起說故事》，《花露露的親子電影院》，兒童導覽Let's GO!《尋找花露露》，以及榕樹廣場的黃昏市集推出童樂節限定場「小老闆市集」。

「花露露的童樂節」即日起至6月10日早鳥優惠票75折，早鳥期間凡購買4張演出票券，即贈送2張花露露與福華大飯店聯名餅乾兌換券，限量300組。此次童樂節也推出集章任務，集滿指定數量即可享多項優惠及限量好禮。有關「2022花露露的童樂節」相關節目與活動資訊，可至衛武營官網查詢。

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