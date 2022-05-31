葛斯齊爆汪小菲婚內出軌5對象 曝他用家人生病打悲情牌
大S（徐熙媛）離開前夫後迅速再婚具俊曄，前夫汪小菲與26歲女星張穎穎則頻傳緋聞，日前被狗仔葛斯齊爆料婚內出軌，而汪小菲隨後也透過微博否認，並放話要告「台灣狗仔」，甚至發文指控前妻服用禁藥，種種行徑都讓葛斯齊看不下去，稍早就臨時開記者會，喊話12小時後會公布證據，更說汪小菲已經在和他打悲情牌。
葛斯齊聲稱汪小菲有5個對象，且對方的親密照都並非他本人所攝：「去年就9月已經拍到他跟張穎穎，在他們圈子裡已經不是祕密，身邊的秦司機也都知道。」表示會在12個小時後公開證據，坦言有些東西就是看時機說話，不滿汪小菲在他爆料後試圖帶風向，也道歉波及到無辜的大S。
葛斯齊透露汪小菲已透過張蘭公關向他聯繫，並曬出對話內容，可以看到汪小菲傳訊息求情：「能不能看在我家人的身體上，不要再爆料了，我這邊什麼能做的，您可以跟我說。」不過葛斯齊表示不會接受：「汪小菲撤掉爆料前妻用禁藥的文，卻不撤掉我的，竟然跟狗仔嗆聲，說我們亂用圖，你不告我，你就是懦夫！」
葛斯齊表示這些證據是集結了將近15位爆料者所拍的，直言汪小菲身邊就已經有有心人士在做這些事：「他認酒後失態，他沒有認女友張穎穎，可是大家都知道啊！那照片是6月拍的，所以汪小菲跟她一定不只一年，不懂為什麼都不認，我當初沒爆出來，是想說因為2人都已經離婚。」