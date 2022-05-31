鴻海變「不動產股」？劉揚偉為股價抱屈：正等待適當時機
鴻海股東會今（31）日登場，會上有小股東向董事長劉揚偉請教，如何看待鴻海股價？由於鴻海股價幾乎是年年必問題，因此也引起許多股東的關注。劉揚偉表示他為股價抱屈！因為過去鴻海特別低調，但鴻海能力如何，相信大家都可以從營收獲利看得出來。而他接任董事長職位後，不斷跟大眾溝通，也有了一點成效，因為雖然遇上俄烏戰爭、中國封控，但至少股價不掉，相信股價會找機會伺機而動，只是在等待適當時機去反映合適的股價。
針對鴻海股價，董事長劉揚偉說真的為股價抱屈！這是因為過去鴻海因為生意模式的關係，顯得特別低調，很少對外說明，是為了要保護產品新技術與保護客戶，因此外界很少人知道鴻海的能力如何，但從營收獲利就看得出來，鴻海是有能力的，否則營收與EPS不會不斷創高。
劉揚偉說會持續與外界溝通，而他上任後不斷與投資人溝通，確實也看到成果，因為這兩年有疫情、有俄烏戰爭，而鴻海股價被外界戲稱為「不動產股」，其實衍伸的意義就是外界已經知道鴻海的能力，最後會等待適當時機去反映合適的股價。至於有沒有要發庫藏股，劉揚偉說目前沒有這樣的計畫，現在想更多的是如何讓員工參與持股。
而股東會上，有小股東問上任3年給自己打幾分？劉揚偉認為要讓小股東們自己打分數，但他也有感而發說，一開始上任董座，想的是可以為台灣產業做什麼，而過去3年成立MIH聯盟，目前有2300多家會員。他認為可以再加深國內公司對鴻海的了解，如果可以集結更多台灣廠商的力量，在這個百年難得一遇的電動車浪潮中拚搏，相信將很有潛力。