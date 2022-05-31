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美參議員達克沃絲1年內2度訪台　民進黨：讓台灣倍感親切

▲民進黨發言人謝佩芬說，民進黨誠摯歡迎高度友台的好朋友在不到一年內2度率團來訪，讓台灣倍感親切。（圖／民進黨提供）
▲民進黨發言人謝佩芬說，民進黨誠摯歡迎高度友台的好朋友在不到一年內2度率團來訪，讓台灣倍感親切。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-31 11:44:54

關於美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）率團訪問台灣，民進黨發言人謝佩芬今（31）日上午表示，民進黨誠摯歡迎高度友台的好朋友在不到一年內2度率團來訪，讓台灣倍感親切。

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謝佩芬說，去年6月台灣疫情嚴峻之際，達克沃絲、參議員蘇利文（Dan Sullivan, R-AK），以及昆斯（Chris Coons, D-DE）等3人專程搭乘軍機訪台，宣布捐贈台灣疫苗，達克沃絲並強調「不會讓台灣孤軍奮戰」，他們當時展現的及時幫助與堅定情誼，讓台灣人民非常感動。

謝佩芬表示，達克沃絲身為「參議院台灣連線」的成員，長期堅定支持台灣。例如，2021年7月提出、後納入《2022會計年度國防授權法》（NDAA 2022）通過立法的《台灣夥伴法案》（Taiwan Partnership Act），以及上禮拜提出的《2022年強化台灣安全法案》（Strengthen Taiwan’s Security Act of 2022），都是她的提案，民進黨對此深表感謝。

謝佩芬進一步表示，對於達克沃絲再度來訪，民進黨非常歡迎，很高興這次達克沃絲在台灣有更充裕的時間，親眼見證台灣對民主、自由、人權的堅持，並為台美友好的情誼再添佳話。

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