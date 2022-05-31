陳時中快看！他14歲起抽菸都戒了　高喊愛老婆真正行動

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馬偕醫院家庭醫學科主任詹欣隆表示，根據英國牛津大學研究發現，吸菸者感染新冠肺炎住院風險，是不吸菸者的1.8倍，如果每天吸菸超過20枝者，染疫後死亡風險更高達6.1倍。
董氏基金會菸害防制中心主任林清麗認為，不論是傳統菸品或是新型菸品，都一樣會對環境有害，根據國外報告，紙菸菸蒂是全球第二大被亂丟的垃圾，這些難以分解的菸蒂會經由下水道流入河流進而汙染河川、海灘、海洋，甚至被生物吞下肚，造成生態浩劫。
林清麗進一步指出，迅速氾濫的新型菸品的煙彈、塑料、電子機芯和化學廢物等問題更多，不但數量驚人，其中所含有毒化學物質及重金屬更可能會滲入土壤及水源危害環境，此外鋰電池不只容易造成汙染，甚至潛藏爆炸危機，因此愛惜身體、愛護地球最好方式就是拒絕所有菸品。
首獎30萬元得獎候選組是來自台南市的陳先生與妻子鍾女士，參賽者陳先生今年60歲，自14歲起吸菸、25歲發生重大車禍後戒菸、40歲因交際應酬又開始抽菸至今每天1包菸。
陳先生分享，太太與自己長年因為吸菸一事不愉快，小孩甚至會對自己翻白眼，後來經同事轉傳活動訊息後，便下定決心要戒菸，現在成功戒菸後，他也高喊戒菸就是愛老婆、愛小孩真正的行動。
先前衛福部長陳時中也曾報名參加比賽，不過林清麗透露，「部長恐怕失敗了」，雖然曾建議陳使用藥物輔助舒緩戒斷症狀，但陳菸齡長、工作環境高壓，也無法多喝水促進代謝，不過陳已經堅持想要用意志力戒菸，他也認為戒菸是自己該做的事，近日63禁煙節將到來，或從今日也可以再次挑戰戒菸。
董氏基金會執行長姚思遠表示，今日30萬元的得獎組已通過地方衛生局訪視與醫師檢測見證，另外6組6萬元的得獎家庭，及3組台灣大車隊、3組台北市加碼獎的家庭，還有7組法務部加碼的收容人成功戒菸獎，分布全台各地，目前正由衛生單位及各矯正機關協助進行第一道的訪視與檢驗中，預計6月底前進行最後的公開檢測及現場頒獎。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！