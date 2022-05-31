汪小菲抖大S用禁藥「張蘭氣到住院」！出軌5女核彈照將曝
汪小菲與大S（徐熙媛）去年底宣布離婚，原以為好聚好散，豈料男方爆出軌多女，汪小菲更在微博嗆台灣狗仔葛斯齊、抖出前妻大S食用違禁藥物，每月幫支付藥方100萬台幣，但大S經紀人否認。葛斯齊今（31日）開記者會說明真相，表示12小時後會公開照片，透露昨晚不揭露的原因，是聽聞汪小菲媽媽張蘭住院，所以遲疑不敢動作，「人家媽媽今天在住院了」，結果他在開記者會的同時，張蘭在直播賣貨，讓他無言以對。
葛斯齊表示汪小菲不只出軌1位女性，「我講很明白，手上有5位對象，不只單單合照，這樣不構成男女朋友，是有肢體動作、超過友誼以上的接觸，我們才會認定出軌。」他更透露汪小菲透過中間人聯繫自己，要求封口並願意付「公關費」，全遭葛斯齊拒絕。
葛斯齊原定昨晚要公開汪小菲「核彈級出軌照」，他說：「我昨天接到消息是指張蘭住院了，住院原因我不知道，我收到的時候，其實是大概他PO文說大S用違禁藥，就大概那個時間，所以我推測也有可能氣到吧？我不知道，我所收到的消息是張蘭住院。」豈料同時，張蘭正在開直播賣貨。
葛斯齊事後聽聞張蘭直播中，無奈說：「我的工作職業，是拍真實真相的東西，不是拍八卦不八卦的東西。我不會去看張蘭、汪小菲的訊息，昨天汪小菲的東西，全部都是你們（媒體）給我的，我根本沒去管他，我昨天自己也忙死， 你們剛講說張蘭在直播嗎....？好，那表示她身體好了，那我今天晚上應該可以好好講了，我本來昨天晚上都沒有睡，是因為人家媽媽今天在住院，我說過了，這件事如果公開的話，我不知道他們心臟到底受不受得了，我自己看到東西的時候，自己都嚇到了，何況他們當事人自己看到這樣的東西，一定更SHOCK，為什麼呢？因為這些東西，都出自於他們身邊的人，說狗仔拍的那就算了，被身邊的人拍到還被公開，那你做人、人品上是不是有問題？這是我懷疑的啦。」