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超商端午優惠開喝！拿鐵買3送3、特大杯檸檬咖啡買8送8

▲7-11明（1）日起指定CITY系列飲品第2杯7折，全家拿鐵買3送3，萊爾富則將推特大杯冰檸檬買8送8。（圖／7-ELEVEN提供）
▲7-11明（1）日起指定CITY系列飲品第2杯7折，全家拿鐵買3送3，萊爾富則將推特大杯冰檸檬買8送8。（圖／7-ELEVEN提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-31 12:10:51

每逢佳節囤咖啡！本周就是端午連假，超商業者針對連假、開工推出咖啡優惠，對上班族來說，是趁機補充App咖啡杯數的好時機。7-ELEVEN、萊爾富相繼公佈端午優惠，全家為推廣全盈PAY+也祭出拿鐵買3送3，但限今日完成註冊的民眾才可購買，趕緊把握時間升級App錢包。

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萊爾富自6月3日至5日在APP整買零取，特大杯冰檸檬氣泡美式（80元）、特大杯冰檸檬美式（75元）買8送8，可寄杯且能跨店兌換。門市部份另推出加碼活動，6月2日至6日多款飲品5折起，包含UCC職人冰咖啡910ml（99元）、御禾坊京釀烏梅汁960lm（85元）皆買1送1。

▲萊爾富6月3日至5日共3天，在APP整買零取祭出特大杯檸檬咖啡系列買8送8。（圖／業者提供）
▲萊爾富6月3日至5日共3天，在APP整買零取祭出特大杯檸檬咖啡系列買8送8。（圖／業者提供）
連假歸來少不了咖啡提神，6月6日開工當日，萊爾富大杯美式買8送6、大杯拿鐵則有買8送5，除可在門市購買外，也可透過APP的整買零取選購，兌換期限達3個月。除開工咖啡限定優惠，6月1日至28日門市有上百款零食、餅乾5折起，包括可樂果指定款口味買1送1。

7-ELEVEN則自明（1）日起至5日限時5天，全店CITY系列飲品、飲料、冰品、啤酒、零食、糖果、甜點、冷凍食品、健美機能等指定商品，消費滿200元再搭配icash2.0、icash Pay、OPEN錢包三大支付工具結帳，結帳現折25元，滿400元折50元、滿600元折75元，滿711元享最高折100元，會員消費不限金額還可用99元加購「白爛貓四合一多功能時鐘」。6月1日起到7-ELEVEN買指定零食糖果享買2送1，並加碼送獨家Bourbon小熊扇子。

▲會員消費不限金額可用99元加購「白爛貓四合一多功能時鐘」。（圖／7-ELEVEN提供）
▲會員消費不限金額可用99元加購「白爛貓四合一多功能時鐘」。（圖／7-ELEVEN提供）
▲7-ELEVEN推出日本零食大廠Bourbon小熊貨架，消費加碼送小熊扇子。（圖／業者提供）
▲7-ELEVEN推出日本零食大廠Bourbon小熊貨架，消費加碼送小熊扇子。（圖／業者提供）
咖啡優惠也沒少，7-ELEVEN自明（1）日起至6月14日，買指定CITY系列飲品任選第2杯7折。而OPENPOINT行動隨時取同步推出端午優惠，6月1日至6月5日一連5天，CITY系列指定飲品組合優惠價666元，包含CITY PRIMA精品美式咖啡13杯、CITY CAFE特大杯美式咖啡20杯、CITY CAFE大杯拿鐵咖啡18杯、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶16杯、CITY TEA現萃茶四季春青茶／英式紅茶30杯，等於最低5.5折起。

6月1日另有一日限定優惠，OPENPOINT行動隨時取在每月1號推出CITY PRIMA精品美式、拿鐵同品項買7送7，限定單日00 : 00開賣，各限量5萬組，每位會員限購1組。

▲7-ELEVEN限定每月1號推出精品美式、拿鐵買7送7。（圖／業者提供）
▲7-ELEVEN限定每月1號推出精品美式、拿鐵買7送7。（圖／業者提供）
全家超商持續推廣App錢包升級，為吸引消費者使用全盈PAY+結帳，明（1）日上午10點至23：59限時不到一天，在App隨買跨店取使用全盈PAY+支付，可享中杯拿鐵買3送3，可兌換至今年9月30日，限量20萬組，每人限購1組，但要注意必須在今（31）日前完成全盈PAY+註冊才可參加活動。

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