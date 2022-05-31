超商端午優惠開喝！拿鐵買3送3、特大杯檸檬咖啡買8送8

我是廣告 請繼續往下閱讀
連假歸來少不了咖啡提神，6月6日開工當日，萊爾富大杯美式買8送6、大杯拿鐵則有買8送5，除可在門市購買外，也可透過APP的整買零取選購，兌換期限達3個月。除開工咖啡限定優惠，6月1日至28日門市有上百款零食、餅乾5折起，包括可樂果指定款口味買1送1。
7-ELEVEN則自明（1）日起至5日限時5天，全店CITY系列飲品、飲料、冰品、啤酒、零食、糖果、甜點、冷凍食品、健美機能等指定商品，消費滿200元再搭配icash2.0、icash Pay、OPEN錢包三大支付工具結帳，結帳現折25元，滿400元折50元、滿600元折75元，滿711元享最高折100元，會員消費不限金額還可用99元加購「白爛貓四合一多功能時鐘」。6月1日起到7-ELEVEN買指定零食糖果享買2送1，並加碼送獨家Bourbon小熊扇子。
咖啡優惠也沒少，7-ELEVEN自明（1）日起至6月14日，買指定CITY系列飲品任選第2杯7折。而OPENPOINT行動隨時取同步推出端午優惠，6月1日至6月5日一連5天，CITY系列指定飲品組合優惠價666元，包含CITY PRIMA精品美式咖啡13杯、CITY CAFE特大杯美式咖啡20杯、CITY CAFE大杯拿鐵咖啡18杯、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶16杯、CITY TEA現萃茶四季春青茶／英式紅茶30杯，等於最低5.5折起。
6月1日另有一日限定優惠，OPENPOINT行動隨時取在每月1號推出CITY PRIMA精品美式、拿鐵同品項買7送7，限定單日00 : 00開賣，各限量5萬組，每位會員限購1組。
全家超商持續推廣App錢包升級，為吸引消費者使用全盈PAY+結帳，明（1）日上午10點至23：59限時不到一天，在App隨買跨店取使用全盈PAY+支付，可享中杯拿鐵買3送3，可兌換至今年9月30日，限量20萬組，每人限購1組，但要注意必須在今（31）日前完成全盈PAY+註冊才可參加活動。