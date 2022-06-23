菸消之戰1／紙菸2千億商機太誘人！菸商推加熱菸蠶食市場

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小T是某立委助理，5月中的某天，立法院衛環委員會正在初審《菸害防制法》。他回到辦公室，收到一個牛皮紙袋，內有禮盒，內裝物是看似雷射筆的高科技產品，相當有質感。小T說，這是電子菸，辦公室也有收過加熱菸禮盒，「收過三、四次了，也沒有具名，但就指明要給『衛環委員會』立委，這樣狂送禮物，希望立委支持，可想而見背後利益有多龐大！」
加熱菸與電子菸不同，電子菸抽的是菸油，加熱菸抽的是菸彈，也就是改良過後的菸草，據菸商說，較不會有二手菸的危害。電子菸的歷史較久，已約有20年，加熱菸則約在10年前才開始普及。這次立法院審查已經13年不曾修訂的《菸害防制法》，就是要將電子菸與加熱菸兩種「新興菸品」入法。
不過電子菸菸油成分不明，朝野立委有共識全面禁止，但加熱菸抽的仍是菸草製品，既然傳統紙菸仍能販售，加熱菸禁或不禁，朝野就有不同意見。行政院的修法版本同意開放加熱菸，但要嚴審嚴管，執政黨立委也認同此立場，國民黨立委則不贊同。
國民黨立委萬美玲說，新興菸品的行銷對象都是年輕人，衛福部長陳時中兩年前對電子菸與加熱菸也都持「雙禁」的態度，民進黨如今卻又政策雙標、髮夾彎，「為什麼要打臉兩年前的自己？合理懷疑，菸商的利益綁架了許多人！」
國民黨立委林奕華也質疑，同樣是民進黨執政時期的衛福部，部長都是陳時中，2017年的修法版本禁止電子菸與加熱菸，但到了今年，卻又開放加熱菸，「這中間到底發生什麼狀況？我相信一定有很多相關團體的利益遊說在裡面。」
根據財政部國庫署統計資料，國內國產紙菸與進口紙菸銷售量，近十年除2020年僅17億包香菸外，幾乎每年都有超過18億包的銷售量，去年銷售量高達19億6千萬包。台灣菸酒公司2021年年報揭露，台灣香菸市場目前以台灣菸酒、傑太日煙、帝國菸草、英美菸草與菲利普莫里斯等五大主要菸商為市場主體合計銷量約占整體市場95%，其中國產的台灣菸酒，2021年度國內市場占有率為 23.1%。
至於其他四大菸商，2018年曾有通路商調查統計，傑太日煙市佔率最高，約42.5%、台灣菸酒排第二，三到五名分別是帝國菸草10.8%、英美菸草9.7%，及菲利普莫里斯8.9%。菲利普莫里斯是全球菸商龍頭，但因台灣菸酒專賣歷史，在台灣的銷售量並不突出，甚至連台灣菸酒的一半都不到。
因應全球反菸團體逐步進逼的壓力，菲利普莫里斯也開始轉型，2014年推出加熱菸器具，還取名IQOS，是I Quit Ordinary Smoking（我戒掉了傳統菸）的縮寫。根據菲利普莫里斯2021的年報，目前IQOS已在全球71個國家和地區上市銷售；2021全年IQOS菸彈出貨共950億支，增長24.8%，從銷量占比來看，IQOS菸彈已占公司總出貨量（包含傳統捲菸）的13.2%。
IQOS在鄰近的日本與南韓，出貨量與市佔率都逐年上升，儼然成了菸商未來的金雞母。相較之下，傑太遲至2017年才推出自己的加熱菸產品Ploom，台灣菸酒一直謠傳早已準備好要上市加熱菸，但礙於國內法令，目前對外說法都說，仍僅在研究試驗階段，尚未進入生產。未來《菸害防制法》三讀後，加熱菸取得合法地位，IQOS躍居台灣銷售龍頭地位，一點也不讓人意外。
小T說，菸商邀約立委的飯局無法證實就先不講，近年來不論朝野立委，只要是菸槍一族，一定都收過菸商送的加熱菸禮盒，「他們產品剛問世的時候，第一代就在送了啦！想打進台灣市場的企圖心超明顯。」
iQOS主機售價約5、6千元，菸彈一盒10包、1包20支，售價約2、3千元，合計近萬元，所費不貲，但相較於背後未來的市場利益，這樣的行銷預算顯得九牛一毛。
目前電子菸與加熱菸都未合法，但根據衛福部國民健康署的調查結果，18歲以上電子菸使用率，由2016年的0.6%增加至2020年的1.7%，升高近3倍；40歲以下為電子菸的主要使用族群，又以26-30歲男性（6.3%）、21-25歲女性（4.6%）最高，另外2020年首次調查18歲以上加熱菸使用率為0.5%。
國內18歲以上人口約1985萬人，若照此比例推估，加熱菸使用者約10萬人。若每人平均3天抽一包、一年抽12盒，即2400支，一年要花上3萬6千元，10萬人就是36億元，這還不含購買加熱器與相關維修費用。
立法院5月除了初審《菸害防制法》外，財政委員會也同步初審通過《菸酒稅法》修正草案，「其他菸品」比照紙菸，按每公斤或每千支徵收1590元，從高課徵。若加熱菸也比照紙菸課徵菸捐與相關菸稅，每包共課50元計算，政府未來一年就可多收到6億元的菸稅與菸捐。
不具名立委說，開放加熱菸，政府多了收入，加熱菸也可以逐漸蠶食2千億元的傳統紙菸市場，對官商都有好處，另一方面，國內吸菸族少說也有3百萬人，他坦言，年底選舉要到了，這時候要表態反對加熱菸，實在是有點尷尬。
立法院衛環委員會最近幾個月初審《菸害防制法》期間，院區外就多次有支持新興菸品群眾陳情抗議，呼籲立委尊重吸菸族群的「人權」，讓新興菸品能替代傳統紙菸，減少二手菸危害。有立委助理透露，背後協助動員的，仍是菸商。
菸草減害網路媒體VAPE TAIWAN創辦人王郁揚說，加熱菸的菸草未經燃燒，釋放的有毒物質與有害物質，比傳統紙菸少，且菸臭味較淡，雖然抽菸還是對身體有害，但台灣有三百萬人抽菸，不可能立刻要他們戒菸，「要達到菸草減害，就是要讓電子菸、加熱菸有存在的意義跟價值。」
1984年就成立，迄今已將近40年的老牌反菸團體董氏基金會卻認為，加熱菸能減害的說法，根本是謬論。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，現在菸品市場利益就已經接近兩千億元，新興菸品開放後，會助長年輕人的吸菸率，尤其近年在菸商遊說下，國人都已經被誤導，加熱菸能減害。
「過去只有『有害的抽菸』跟『無害的不抽菸或戒菸』，現在竟然被菸商教育成，我們不要選邊站，可以選擇『少害一點的抽菸』，但是大家不要被騙了！」
林清麗說，國際上開放新興菸品的國家，吸菸率一定是上升，沒有一個國家例外。「如果照現在的《菸害防制法》修法版本通過，台灣未來會出現加熱菸專賣店林立，甚至去台北101開旗艦店，這樣我們對得起下一代嗎？」
各位喜愛《NOWnews今日新聞》的讀者觀眾大家好，本週六（25日）下午2點，CROSSROAD跨世代將舉辦「加熱菸禁不禁？」系列論壇，讓我們一起關注新興菸品開放議題，也歡迎到CROSSROAD跨世代倡議平台發表您的看法！
【回應】
《NOWnews》今日新聞致電菲利普莫里斯、傑太日煙與台灣菸酒，詢問對《菸害防制法》修法的意見，未來如何因應。前兩家菸商不願受訪，台灣菸酒則僅回應，「依政府規定辦理。」
衛福部國民健康署也以疫情為由，婉拒受訪。陳時中2019年受訪曾說，對加熱菸與電子菸都是持絕對反對的態度，「我不用科學證據就知道它一定不好，你所有講的好處，就是我反對的理由。」
但立院今年初審《菸害防制法》時，立委質疑陳時中大轉彎，陳時中答詢回應，WHO（世界衛生組織）在2020年把加熱菸視為菸品，以菸品的方式管理，電子菸則不視為菸品，對身體危害較大，建議嚴加管制，因此衛福部也採取此立場，在《菸害防制法》修正草案中禁止電子菸。
行政院版本《菸害防制法》，新增第七條，「中央主管機關公告指定之菸品，業者應於製造或輸入前，向中央主管機關申請健康風險評估審查，經核定通過後，始得為之。」
立法說明提到，「考量近年來，國際上出現各種新類型菸品，包括使用方式或產品成分、排放物（emission）之改變等。世界衛生組織菸草控制框架公約之締約方會議針對新類型菸品中之加熱菸，建議納入菸品管制或禁用。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！