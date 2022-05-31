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中和2歲童父求「消失81分鐘」　民進黨團不排除協助提告

▲民進黨新北市議會黨團總召陳啟能、李倩萍、李坤城、陳科名、賴秋媚、蘇錦雄以及林銘仁等人，舉牌怒吼「消失的81分鐘，要真相、要道歉！」（圖／記者陳志仁攝，2022.05.31）
▲民進黨新北市議會黨團總召陳啟能、李倩萍、李坤城、陳科名、賴秋媚、蘇錦雄以及林銘仁等人，舉牌怒吼「消失的81分鐘，要真相、要道歉！」（圖／記者陳志仁攝，2022.05.31）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-31 12:15:39

新北市中和區一位2歲的男童恩恩染疫，4月19日的清晨搶救後不治，成為這波疫情首例重症死亡的孩童，男童的爸爸則希望能調閱通聯釐清真相；為此，新北市長侯友宜今（31）日指出，對恩恩的離開非常地難過與不捨，會盡力來協助家屬來處理。

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民進黨新北市議會黨團總召陳啟能、李倩萍、李坤城、陳科名、賴秋媚、蘇錦雄以及林銘仁等人，也在今日的市政總質詢時，走到侯友宜的面前舉牌高喊，「消失的81分鐘，要真相、要道歉！」質疑市府處理的態度，及相關局處的橫向連繫都有問題，要求市府道歉希望新北市府能夠說清楚、講明白。

陳啟能表示，消失的81分鐘到底發生什麼事，一個孩子突然往生，每個人都難以接受，市府應該盡速公布所有的流程；且事件已經過了45天，新北市到現在還說要整理資料，這樣對市民能交代嗎？雖侯友宜的民調很高，但必須說請侯講明白，若堅持不回答的話，不排除協助「恩恩」爸爸提告，讓司法還真相。

李坤城在場要求「靜默81秒」後認為，如果市府有積極協助，恩恩父親說市府的回應是有聽沒有懂，若新北有溝通，會這樣子說嗎？ 李倩萍批，家屬要什麼就給什麼，一直講有關心、說明，還說要整理好相關資料才提供，令人懷疑這其中有沒有不可告人之事，家長心中的結解不開，會是一輩子的痛。

侯友宜回應，先前消防局、衛生局已經在議會報告過多次，也在中央報告過相關的時序，而衛生局、社會局這段時間也持續關心家屬，承諾家屬如果有需要，只要來申請就會盡力協助，目前所有的相關的資料，都在整理當中；衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清補充，會全力協助並向家屬說明。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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