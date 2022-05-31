中和2歲童父求「消失81分鐘」　民進黨團不排除協助提告

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陳啟能表示，消失的81分鐘到底發生什麼事，一個孩子突然往生，每個人都難以接受，市府應該盡速公布所有的流程；且事件已經過了45天，新北市到現在還說要整理資料，這樣對市民能交代嗎？雖侯友宜的民調很高，但必須說請侯講明白，若堅持不回答的話，不排除協助「恩恩」爸爸提告，讓司法還真相。
李坤城在場要求「靜默81秒」後認為，如果市府有積極協助，恩恩父親說市府的回應是有聽沒有懂，若新北有溝通，會這樣子說嗎？ 李倩萍批，家屬要什麼就給什麼，一直講有關心、說明，還說要整理好相關資料才提供，令人懷疑這其中有沒有不可告人之事，家長心中的結解不開，會是一輩子的痛。
侯友宜回應，先前消防局、衛生局已經在議會報告過多次，也在中央報告過相關的時序，而衛生局、社會局這段時間也持續關心家屬，承諾家屬如果有需要，只要來申請就會盡力協助，目前所有的相關的資料，都在整理當中；衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清補充，會全力協助並向家屬說明。
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