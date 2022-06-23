菸消之戰2／菸害看法迥異！菸槍立委妥協　願開放加熱菸

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S立委不願公開反對黨團總召意見，他也認為，就算「一開一禁」會被反菸團體批評，但那也是執政黨自己要承擔，相較之下，反對加熱菸遭受的批評聲浪更強大，不可能忽視。他說，《菸害防制法》要怎麼修，修正草案三讀前，勢必還要再經黨團大會討論。
全面禁菸是理想，但台灣有三百萬的吸菸人口，加熱菸與相關器材早就滲透到台灣市場，也是事實。加熱菸與電子菸還沒開放合法進口，但S立委手上就有三款。《NOWnews今日新聞》問他，這是哪來的？他四兩撥千金說，「朋友送的啦。」
不過對立委來說，更為難的是，要不要支持開放加熱菸，無關政治立場，背後應該要有科學論證的依據。但即使是專家，被問到加熱菸是否對人體較無害、較無二手菸疑慮，還有開放加熱菸到底會增加吸菸人口還是有助戒菸，竟然也有完全不同的意見。
加熱菸與傳統紙菸的差別，在於加熱菸的菸草未經燃燒，據菸商說法，較無二手菸危害。立法院初審《菸害防制法》期間，挺加熱菸的吸菸族群在立法院外喊話，就舉玉米為例，紙菸像火烤玉米，加熱菸是水煮玉米，火燒的菸草能賣，水煮的菸草沒道理要禁止。
菸草減害網路媒體VAPE TAIWAN創辦人王郁揚說，加熱菸的菸草未經燃燒，釋放的有毒物質與有害物質，比傳統紙菸少。台灣少數獲美國毒理學會認證的毒理學教授招名威認同，加熱菸未直接燃燒，釋放出來的有毒物質、懸浮微粒，相較紙菸來說，比較沒那麼大。
台大醫院家醫科主治醫師、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會常務理事郭斐然則反駁，加熱菸的菸彈仍屬菸草製品，菸草原本要燃燒才會冒煙，加熱菸的菸彈卻可以加熱後不燃燒，「沒人知道這技術是哪來的，廠商從來沒有公布到底加了什麼添加物，（添加物）的成分有待分析，我個人不認為（加熱菸）是（紙菸）的安全替代品。」
董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也說，全球最大菸草公司菲利普莫里斯公司2018年就公布，旗下加熱菸產品IQOS至少含有58種有害化學物質，「IQOS從2014年上市才5年，就有58種有害物質，再過幾年醫學更進步，對人體有害的物質可能可能就會變2百多種，菸草公司自己都承認（有害），為什麼我們要從禁止變開放？」
至於加熱菸不會有二手菸的說法，林清麗更疾呼，「大家不要再被騙了！（加熱菸）雖然沒有菸臭味，但還是會有二手菸、三手菸，在X光照射下，都還是偵測得到！」反對加熱菸的國民黨立委林奕華也質疑，「（加熱菸）沒味道，就真的沒二手菸嗎？還是反而會減低大家的警覺性？」
再談到國內的吸菸人口，根據衛福部的研究報告，《菸害防制法》施行之前，台灣的吸菸率約有3成，配合菸捐開徵、調漲，2010年後首度2成以下，目前吸菸率約13%，也就是約有3百萬人人口，但也逐漸出現瓶頸，衛福部2025年的目標，也只能降至12.7%。
更駭人的是，報告結果顯示，18歲以上電子菸使用率，由2016年的0.6%增加至2020年的1.7%，升高近3倍；40歲以下為電子菸的主要使用族群，又以26-30歲男性（6.3%）、21-25歲女性（4.6%）最高，另外2020年首次調查18歲以上加熱菸使用率為0.5%。
林清麗說，菸商的目標就是要讓台灣的下一代繼續對菸品成癮，紙菸的抽菸人口下降緩慢，開放新興菸品後，吸菸人口都會快速上升，沒有一個國家例外，如果國內再不好好管理，問題會越來越嚴重，「不要再聽信菸商所說，加熱菸能減害、替代了。」
林奕華說，加熱菸外觀像高科技產品，被菸商包裝得很時尚，且抽加熱菸又方便、無臭味，不會妨礙到其他人、不容易被發現，「一定會造成抽菸人口增加。」
王郁揚分享自身經驗，他說，抽過加熱菸的人再回頭抽紙菸，會覺得超臭、超噁心、超不習慣，「國外也是為了把紙菸的吸菸率降低，所以開放電子菸、加熱菸，這就是菸品減害，我們不可能要3百萬的人通通都戒菸。」
招名威附和說，毒物有累積性，不是零跟一的差別，已成癮的人要調整，也要一點時間，不可能很暴力今天宣布、明天就不准大家抽菸，「也不用一直在乎是不是讓菸商賺錢，如果菸商合法賺錢的同時，也能幫助菸害防制，這也不是壞事。」
專家們眾說紛紜，也難怪立委無所適從。唯一的共識只有禁止電子菸，畢竟電子菸添加物不明，又早就在校園內氾濫成災，早日三讀通過《菸害防制法》，能讓禁止電子菸有法律依據。至於加熱菸，第一次購買加熱器與菸彈，大概就要上萬元，一包20支的菸彈售價，又是紙菸的3到5倍左右，菸彈還更短、消耗更快。S立委說，「年輕人應該還是買不起加熱菸啦！」
國民黨立法院黨團書記長萬美玲曾任桃園市議員，她透露兒子在高一時，就曾收過同學送的高級電子菸禮盒當生日禮物，讓她深感新興菸品對年輕族群的危害。她也說，加熱菸現在昂貴，但未來合法後，價格就可能下降，「政府沒有必要提供年輕人新的（抽菸）管道，黨團的立場，就是雙禁！」
時代力量立委邱顯智說，電子菸對人體的危害，科學上的證據比較充分，但加熱菸是否真的對人體有害，目前仍無定論，因此用把關的角度，同意政府針對加熱菸的管理方式，製造或輸入前，要先向衛福部申請健康風險評估審查，並經核定通過後，始得為之。他認為，未來若有研究證明，加熱菸確實有害，「（立法）還是可以調整，法律可以與時俱進。」
立院衛環委員會5月23日初審通過《菸害防制法》，但許多關鍵條文都保留朝野協商，法案要三讀，要等9月新會期開議。但新會期會先有行政院長的施政報告與總質詢，新會期還有總預算要審查，11月又是九合一大選，《菸害防制法》是否會在今年底前三讀，仍有變數。
趁立法院休會期間，林清麗喊話，《菸害防制法》已13年未修，未規範到新興菸品，已與現實脫節，但如果照現在的修法版本通過，對台灣的後果不堪設想，會導致加熱菸專賣店林立，「菸就是有害，我們生下來就沒有菸，死了也不會有菸，期待民意代表，為了我們下一代拿出良心。」
各位喜愛《NOWnews今日新聞》的讀者觀眾大家好，本週六（25日）下午2點，CROSSROAD跨世代將舉辦「加熱菸禁不禁？」系列論壇，讓我們一起關注新興菸品開放議題，也歡迎到CROSSROAD跨世代倡議平台發表您的看法！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！