市場雜音影響消費端 聯發科蔡明介：長期需求不會消失
聯發科股東會今（31）日登場，會中通過盈餘分配案，總計將發予1170億元給股東，每股配發73元現金股利，這不僅是聯發科歷年來最高股息，也是上市櫃公司中排名第一。關於近期市場有許多雜音影響到消費端，聯發科董事長蔡明介表示，短期或許受到許多因素影響，但長期來看需求不會消失，仍會有下一波需求存在。
股東關心近期市場雜音多，尤其是消費端的消費力。為此聯發科董事長蔡明介表示，過去兩年疫情加速啟動數位轉型，許多家庭與企業都會購買3C產品，兩年下來買得差不多，再加上歐美疫情減緩，俄烏戰爭與高通膨影響，都加深民眾消費力道不足，確實短期有些不確定因素讓市場變得動盪，但他強調長期需求不會消失，還會有下一波需求出現。
另外股東也關心近期晶圓代工產能短缺的問題，蔡明介表示，聯發科產品晶圓代工範圍很廣，從3奈米、5奈米到12奈米，甚至是28奈米、40奈米都有，每個製程都有不一樣的狀態，有些產能足、有些則緊缺，公司會針對不同技術節點做調整。
而股東也關心聯發科自今年2月的組織調整，公司業務調整為「無線通訊事業群」及「運算聯通元宇宙事業群」。聯發科執行長蔡力行表示，是把小的規模擴大，可以增加生產力與競爭力，是為公司未來的成長預做準備，也能在更大的平台上發揮更多的創新，且強調，未來成長不能只靠無線事業。