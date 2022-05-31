中職／富邦Angels練習生亮相　曾拍過多部廣告

我是廣告 請繼續往下閱讀
旗下擁有富邦悍將棒球隊、富邦勇士籃球隊兩大職業球團的富邦育樂股份有限公司，今年度正式成立演藝事業部，由應援團長、吉祥物以及Fubon Angels共同組成「Team Fubon 111」，除了為兩大球隊強力應援之外，也將全方位發展各項演藝事業，經過2個多月的海選後，從超過50位報名人選中，選出5位新成員成為練習生。
其中應援組正取練習生分別為「Kevin」、「Juicy」，Kevin曾經擔任過球團工作人員，從小喜愛棒球的他個性活潑充滿熱情，這回決定挑戰站上應援舞台，希望帶給更多球迷朋友歡樂，一起為支持的球隊加油；Juicy曾經是節目《大學生了沒》班底，擔任過舞台劇演員、國小肢體課程老師，表演經歷豐富，個性開朗笑臉常開，首度投入賽事應援展現熱情感染球迷。Kevin和Juicy將先從悍將賽事出發，陪同悍將家人應援，未來將與Travis一起為悍將、勇士應援帶動，另外備取練習生Vic，則加入悍將北區官方應援團一同應援。
「Team Fubon 111」播報組則入選2位練習生，未來將先從勇士賽事觀摩學習，期許未來能與專業的DJ學習並帶來職業等級的賽事播報。此次徵選同時選出一位Fubon Angels練習生「Green」，現為北市大運動學系模特兒組的Green，曾擔任過企業排球聯賽的鯨Girls，曾拍攝過許多廣告和MV，Green期許自己透過練習生的機會，和同為練習生的大頭、百白與Angels學習並展現活力於球場上帶給大家熱情，一同為悍將、勇士賣力應援。