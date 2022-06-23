菸消之戰3／疫情爆發難挾帶回台　加熱菸漲！比紙菸貴3倍

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台大醫院家醫科主治醫師、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會常務理事郭斐然說，疫情確實對菸害防制較不利，嚴格管制人民移動，只能待在家，菸癮、酒癮患者都會有增加的現象，戒菸服務、戒菸門診的使用率也都下滑，所幸也有另一部分人，因擔心本身有菸癮，染疫後會造成重症，自願戒菸，兩者還是有點抵銷作用。
菸草減害網路媒體VAPE TAIWAN創辦人王郁揚今年35歲，菸齡已有10多年，5年前開始改抽加熱菸與電子菸。他說，他曾買過一盒1千8百元的加熱菸菸彈，但現在價格已經漲到1盒3千元，換算後等於1包20支的香菸至少要3百元，比市面上的紙菸，一包貴了3倍。
王郁揚說，供給變少就會讓價格上漲，加上因為出國的人變少，海關就會抓比較嚴，賣家為了轉嫁風險，又會再提高成本。「但就算這麼貴，為什麼還是要抽？因為回不去啊，抽過電子菸與加熱菸的人，你要他們再回去抽紙菸，他們都會很不習慣，會覺得很噁心。」他無奈地說。
鍾先生因女友討厭菸味，他改抽加熱菸，至今約兩年。他說，加熱菸的菸，每根大約抽7至8口就沒了，比紙菸更貴又更消耗，但他對價格較不在意。他也能理解，因為海關查很嚴，才會有許多私人買菸社群，賣家從日本或其他國家帶回，當然要賺代購費，多少會比原價高，「會抽加熱菸的人，重點不會在價格上，而是不會有二手菸及焦油的問題，我也希望健康捐能更多使用在吸菸族身上！」
根據財政部關務署統計數字，從2017年到今年4月，基隆、台北、台中、高雄4關查獲加熱菸共1691件，平均每個月超過26件，且暫扣的加熱菸菸彈已達8萬4717盒，每盒200支菸計算，已暫扣將近1千7百萬支加熱菸。
海關嚴格查扣，但仍不免會有漏網之魚流入市面。因《菸害防制法》已13年未修，「菸品」定義，未將新興菸品納入，加熱菸的製造、輸入、販賣要如何管理，沒有明確答案。包括台北市、新北市在內，國內有11個縣市訂定新興菸品自治條例，搶在中央修法前，嘗試管理新興菸品，其餘的11個縣市，就難以嚇阻加熱菸的蔓延。但即使是已訂有自治條例的縣市，業者仍努力找漏洞求生存。
全國最大菸商菲利普莫里斯近年努力轉型，2014年推出加熱菸器具，取名IQOS，是I Quit Ordinary Smoking（我戒掉了傳統菸）的縮寫。只要在網路上輸入「IQOS」，首先查詢到的是一堆IQOS的「維修」站，只提供加熱菸器具的「維修」服務，避開了「『販售』菸品或其組合元件」的爭議。
除了實體店面外，IQOS菸彈也可有不少網路賣家，榜超商取貨、免運費，網路世界的銷售行為，更難以只靠自治條例就能規範。
《NOWnews今日新聞》走訪這些「維修站」。一家位於北市東區一間加熱菸維修店，老闆V強調自己的店只提供維修，要買菸彈的還是要上網買。另一家位於新北市新莊的店家，店員白白坦言，以前老闆有賣加熱菸彈，「一定要熟客才能買，不熟沒有喔！我會去後面倉庫拿，有賣1盒20支菸彈包裝的，還有一條條賣，口味有原味、薄荷等，可以挑啦！」但老闆擔心要是被政府稽查到，不想惹麻煩，乾脆不賣。
新北市去年中通過《電子煙及加熱式菸具管理自治條例》，去年8月生效，根據新北市衛生局統計，截至今年4月底，稽查電子菸專賣店及網路賣家共272件，其中提供未滿18歲電子菸及加熱式菸具，共計裁罰15件；違規製造、輸入、販賣、展示、廣告、促銷或贊助未經取得藥品許可證或醫療器材許可證之電子菸、加熱式菸具及其零組件，共計裁罰57件。前者依法可罰1到5萬元，後者可罰1到5萬元。
「台北市新興菸品管理自治條例」今年3月27日生效，首日台北市衛生局會同警察局查察60家新興菸品實體店面，查獲12家實體販售業者於現場展示、販賣、招牌廣告及網頁刊登新興菸品相關資訊，共計違規22件，包括查獲1家商店販賣加熱菸；露天、蝦皮網路平台查獲6件台北市賣家販賣電子菸，依自治條例第10條各裁處1萬元。
但今年3月後，國內疫情加溫，再度改變國內加熱菸的市場。各地縣市政府衛生局忙於防疫，無暇顧及加熱菸的稽查，且衛福部今年政策轉彎，將加熱菸視為菸草產品，地方政府與店家都出現觀望心態。
一名地方政府官員說得直接，《菸害防制法》一旦完成三讀，加熱菸就是合法，所有地方自治條例與中央法規牴觸都無效，就算地方政府稱，地方執法可以比中央嚴格，但5月中大法官針對萊豬案釋憲結果才剛出爐，大法官認為，有關食品安全衛生的管制標準，應具有全國一致的性質，屬於《憲法》規定的中央立法事項，「中央如果說加熱菸合法，地方政府很難再有什麼理由禁止。」
立院衛環委員會5月23日初審通過《菸害防制法》，但許多關鍵條文都保留朝野協商，法案要三讀，要等9月新會期開議，但新會期會先有行政院長的施政報告與總質詢，新會期還有總預算要審查，修法可能要到10月底、11月初才能完成三讀。
根據WHO報告，目前全球有新加坡、泰國、挪威、香港等12個國家或地區禁加熱菸。另一方面，根據菲利普莫里斯2021的年報，目前IQOS已在全球71個國家和地區上市銷售，包括美國、英國、日本等先進大國。台灣完成《菸害防制法》後，將加入這些國家行列。
董氏基金會菸害防制中心主任林清麗對此憂心忡忡，她說若照現在的修法版本通過，會導致台灣境內加熱菸專賣店林立，甚至連台北101都可能出現旗艦店，「我們對得起下一代嗎？」
國民黨立委林奕華說，衛福部說要一開一禁，開放加熱菸、禁止電子菸，但現在很多電子菸與加熱菸的吸食器都是二合一，稽查人員分得出來嗎？有辦法充分查緝嗎？一開一禁到最後就是變成雙開，「不希望法律通過後只當參考，未來會要求衛福部提出查緝的方法與人力，加強查緝電子菸，才會讓民眾覺得是玩真的。」
各位喜愛《NOWnews今日新聞》的讀者觀眾大家好，本週六（25日）下午2點，CROSSROAD跨世代將舉辦「加熱菸禁不禁？」系列論壇，讓我們一起關注新興菸品開放議題，也歡迎到CROSSROAD跨世代倡議平台發表您的看法！
【回應】
關務署回應，針對現遭暫扣的8萬多盒加熱菸菸彈，未來若立法院三讀通過《菸害防制法》，持有人可在三讀後的3個月內，向衛福部申請風險評估，若獲通過，就可以全數領回，若未申請，就會依法沒入銷毀。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！