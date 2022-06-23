菸消之戰4／加熱菸店隱身巷弄　用「維修」招牌躲避取締

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走進店裡，確實也如同手機門市一樣，有及腰高度的展示櫃，展示各種最新型的電子菸與加熱菸產品。不過不見菸彈。阿林低調說，只有店內熟客才買得到菸彈，或是要先在網路下單，避免觸法。不過他也說，政府抓的主要是販賣給未成年人，他的顧客群都是成年人，「我們這麼小店面，警察也不可能天天來抓，低調一點就好。」
另一間在北市東區一間加熱菸維修店的老闆，同樣位在巷弄內，V老闆說，來客大部分都是從網路查詢來的，因此最好買搜尋關鍵字、對客人服務也很重要，「服務好，客人就會給你好評價，關鍵字加上好評，彌補店面藏身巷弄的缺憾」。
V老闆的店面，裝潢簡單，走的是「低調文青風」。店內空間雖不大，但下午兩點開始營業後，就不斷有顧客上門選購，或是請店家協助維修器具。他也強調，他的店只能買到機器，顧客要買菸彈，必須自己上網選購。但他不解，加熱菸最大優點就是不會有二手菸，不懂為什麼不能合法，「如果要禁，最該禁的是紙菸吧！」
這天上門的顧客，剛好有一位在某醫院執業的內科醫師，他也力挺加熱菸，「我身為醫生，當然是不建議所有型態的抽菸，保證對身體有害，但我工作壓力大，現在靠加熱菸紓壓，至少不會讓看診的病患聞到菸味。」
《NOWnews今日新聞》再走訪新北市，一家位於新北市的電子菸專賣店，女店員白白說，為了避免觸法，現在店內只賣加熱菸的機身、電子菸機身、不含尼古丁的電子菸油，但很多客人就是想提神、解尼古丁癮，卻買不到尼古丁菸油，生意越來越差，老闆隨時可能收攤。
一旁的顧客黃小姐說，她菸齡16年，最近戒掉紙菸後改抽電子菸，抽個2、3口，打算這次補貨2罐各30ml的油抽完，就不抽了。她說男友還在抽紙菸，但知道她討厭菸臭味，所以只要有她在，男友就會抽加熱菸，讓她不至因聞二手菸而狂打噴嚏。黃小姐說，「如果台灣政府真的顧及不吸菸者健康，加熱菸最該合法，紙菸不合法」。
除了黃小姐的男友外，因為顧及旁人的健康，想減少二手菸而改抽加熱菸的，還有一位鍾先生。他從事出版業，菸齡長達20年，但是紙菸菸味常沾在衣服上久久不散，就跟去完火鍋店、燒烤店一樣，他女友聞到會打噴嚏、頭痛及頭暈，2年前，他決定改抽加熱菸。
只是加熱菸一直未合法，菸彈不好買，鍾先生說他會在一些同好群組裡購買，他也了解所有菸品都對身體健康有害，但他說服自己，「至少加熱菸的菸彈，是有規模，大廠牌的菸商製造，有一定的品管」。
菸草減害網路媒體VAPE TAIWAN創辦人王郁揚今年35歲，菸齡已有10多年，5年前開始改抽加熱菸與電子菸。他說菸就是有其市場需求，「賠錢生意沒人做、殺頭生意有人做，菸品市場利益太大了，不讓他們（菸商）合法，就會是有走私產品，但政府如果能合法，也會有菸捐菸稅收入，你抽你的稅、我抽我的菸，不是雙贏嗎？」
絕大多數加熱菸族群，會從紙菸決定改抽加熱菸，都是因為仍難抵擋尼古丁的癮頭，無法下定決心戒菸，但又擔心身旁家人親友會受到加熱菸危害，因此改抽加熱菸。但若再問他們，從紙菸改抽加熱菸，是否要再設個期限，走向戒菸？多數人沒有答案，覺得日子苦悶，菸還是要抽。
一名不願具名的加熱菸族更說，若去戒菸門診，也是使用尼古丁貼片，還不是就跟菸品一樣。
「這是不倫不類的比喻！」台大醫院家醫科主治醫師、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會常務理事郭斐然正色駁斥。
他說，戒菸門診使用的尼古丁貼片，釋放尼古丁的速度比較慢，到達血液濃度比較低，只是暫時緩解戒斷症狀，「戒菸門診會希望你戒菸，一個療程只有8周，最多兩個療程，（患者）若還是戒不掉（菸），就不會再繼續用（尼古丁貼片），（貼片）使用有期限，不是無限期。但菸商會希望你一直買（菸），菸商不會要你電子菸、加熱菸只抽三個月或六個禮拜。」
台灣少數獲美國毒理學會認證的毒理學教授招名威說，加熱菸雖然也會釋放有毒物質、致癌物，但量比較少，隨著時代演變，就需要有新的產品去替代傳統紙菸，戒菸也不能一刀切，不可能很暴力今天宣布、明天就不准抽菸。但他也提醒，即使改抽加熱菸，也是會一根接著一根抽，如果真的控制不了，也可以去看戒菸門診，「最重要的一定要下定決心，用壯士斷腕的心情去面對。」
各位喜愛《NOWnews今日新聞》的讀者觀眾大家好，本週六（25日）下午2點，CROSSROAD跨世代將舉辦「加熱菸禁不禁？」系列論壇，讓我們一起關注新興菸品開放議題，也歡迎到CROSSROAD跨世代倡議平台發表您的看法！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！