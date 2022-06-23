菸消之戰5／紐西蘭2025邁向無菸國　醫師：台灣也有機會

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不丹是全球第一、也是唯一的無菸國家，2004年通過全國禁菸法令，2010年正式實施，全國禁止製造、販賣香菸，僅允許癮君子繳納高額稅金進口管制數量的菸品，但在不丹境內，無論國民或旅客，都不得在一切公共場所吸煙，包括公園、商店、酒吧、餐館、政府辦公場所，以及露天市場等，違者最低罰款225美元，情節嚴重者甚至會被判刑。
不過禁令仍不敵人民需求，禁菸令實施以來，香菸黑市猖獗，黑菸價格飆漲，加上新冠肺炎疫情爆發，不丹政府宣布，為了遏止走私者前往不丹南部和印度交界處私自販賣香菸，增加染疫風險，2020年8月不丹宣布暫時取消香菸禁令，由政府直接販售香菸，讓癮君子解解癮，等疫情結束後再恢復禁菸令。
繼不丹之後，紐西蘭在去年底宣布，目標2025年以前成為無菸國家；英國也跟進，宣布2030年（蘇格蘭地區擬於2034年）達成吸菸率降至5%以下，加拿大則要在2035年達成吸菸率低於5%。
台灣的《菸害防制法》從1997年上路迄今已20多年，18歲以上成人吸菸率從2008年的21.9%下降至2020年的13.1%，降幅達4成（40.2%）；青少年吸菸率在國中學生部分，由2008年7.8%降至2019年的3.0%，降幅超過一半（61.4%）。
台灣目前尚無「菸草終局」、或「無菸國家」目標，國健署僅說，「 各國因文化背景之不同，對菸害防制之進程有不同之規劃，菸草終局相關政策需有全民共識，本署將持續蒐集該等國家立法情形，作為未來政策研擬參考。」
時代力量立委邱顯智說，不認為台灣要成為無菸國家，現在菸品包裝都已有警語，提醒抽菸可能致癌，「人民有選擇的自由，大家都是成年人，都告訴你抽菸會致癌了你還要抽，就要自己去承擔後果。」他提醒，不只香菸，很多食品也可能對人體有害，不應都由政府立法限制人民，「國家如果都要用『我是為了你好』的理由控管，很容易淪為極權國家。」
菸草減害網路媒體VAPE TAIWAN創辦人王郁揚說，不可能有哪一國是國內吸菸率完全是零，但有些國家很努力要降到5%以下，這些國家要降低紙菸的吸菸率，就需要其他減害、替代的菸品，包括電子菸、加熱菸，都應該是替代菸品的選項，但如果照現在政府政策，不可能達到無菸國家的目標。
弔詭的是，雖然各國的目標都是要降低吸菸率，但因為將加熱菸是為替代菸品，所以又將加熱菸的使用者排除在吸菸率的計算內。
董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，這類的國家就是受到菸商的公關宣傳影響，但事實上，電子菸、加熱菸都不是幫助戒菸的方法。她直問，現在醫院都有戒菸療程，若加熱菸確實有助戒菸，那就請菸商依據《藥事法》提出申請進口，「為什麼你不申請？」
台大醫院家醫科主治醫師、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會常務理事郭斐然說，菸草終局雖然是理想，但不是不可能，台灣要達成菸草終局，並非完沒機會，但政策不應矛盾，在傳統紙菸的菸害防制還未成功前，就又貿然開放新興菸品，將離菸草終局目標越來越遠。
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