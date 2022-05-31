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汪小菲道歉大S一家人！最強狗仔將PO「出軌多女核彈照」

▲汪小菲傳已道歉大S。（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲傳已道歉大S。（圖／汪小菲微博）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-05-31 12:51:38

汪小菲與大S（徐熙媛）去年底宣布離婚，原以為好聚好散，豈料男方爆出軌多女，汪小菲更在微博嗆台灣狗仔葛斯齊、抖出前妻大S食用違禁藥物，還每月幫支付藥方100萬台幣，全被大S經紀人否認。葛斯齊今（31日）開記者會說明真相，表示12小時後會公開男生出軌照片，也透露汪小菲有跟大S跟S媽道歉。

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▲葛斯齊曝汪小菲打悲情牌。（圖／記者葉政勳攝）
▲葛斯齊曝汪小菲打悲情牌。（圖／記者葉政勳攝）
葛斯齊透露多次收到汪小菲透過中間人聯繫，今早也是有訊息對談，過去對方曾提議要他幫忙維持形象，並願意支付葛斯齊「公關費」，但葛斯齊表示，他今天若是通知我去拍照，自己當然會到場，「幫他做正面宣傳，我不收（錢）也會不做這種事」。

葛斯齊今記者會結束後，媒體詢問汪小菲是否有跟大S道歉，他表示有道歉，「這件事情你們知道就知道，但我覺得還是問他比較好」。

葛斯齊原定昨晚要公開汪小菲「核彈級出軌照」，他說：「我昨天接到消息是指張蘭住院了，住院原因我不知道，我收到的時候，其實是大概他PO文說大S用違禁藥，就大概那個時間，所以我推測也有可能氣到吧？我不知道，我所收到的消息是張蘭住院。」豈料同時，張蘭正在開直播賣貨，葛斯齊聽聞十分無奈，「那表示她身體好了，那我今天晚上應該可以好好講了，我本來昨天晚上都沒有睡，是因為人家媽媽今天在住院，我說過了，這件事如果公開的話，我不知道他們心臟到底受不受得了，我自己看到東西的時候，自己都嚇到了，何況他們當事人自己看到這樣的東西，一定更SHOCK。」

▲台灣狗仔葛斯齊開記者會說明汪小菲事件。（圖／NOWnews）
▲台灣狗仔葛斯齊開記者會說明汪小菲事件。（圖／NOWnews）
▲▼張蘭沒住院，開直播中。（圖／張蘭抖音）
▲張蘭沒住院，開直播中。（圖／張蘭抖音）

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