COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

國境解封在即！雄獅疫後開缺500人　員工可海外輪調

▲雄獅旅遊預計招募旅遊服務業務、行銷企劃、遊覽車駕駛等人才，共計開出逾500個職缺。（圖／雄獅旅遊提供）
▲雄獅旅遊預計招募旅遊服務業務、行銷企劃、遊覽車駕駛等人才，共計開出逾500個職缺。（圖／雄獅旅遊提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-31 12:48:47

國際觀光市場逐漸復甦，台灣有望於下半年鬆綁國境，為加速疫後觀光佈局，雄獅集團今（31）日宣佈，將擴大招募通路、產品、行銷、管理、數位科技、國際人才等，預計開出逾500個職缺，目標是將集團人力恢復至疫情前水準，員工有機會海外輪調，海外分公司同步啟動徵才計畫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
雄獅集團表示，疫情讓旅遊市場出現大轉變，集團以多元的旅遊服務為根基，導入資訊化與知識管理系統，積極朝向生活產業發展，多角化經營餐飲品牌、傳媒行銷等事業，疫情以來更致力串聯整合國內交通和觀光場域，深耕台灣旅遊市場。隨著國境解封漸露曙光，集團開始整備出境旅遊人力，盤點相關資源、提前做好產品規劃，做好準備迎接出境旅遊開啟的那一天。

未來雄獅集團生態系將圍繞著讓「旅遊體驗價值最大化」，從旅遊到生活產業，這些新事業發展需要大量的創新及跨領域專業人士投入，包括Web 3.0技術與應用、服務體驗設計、國際化人才。雄獅集團日前與社團法人RTM泛旅遊協會推動首波旅遊創新生育成招募活動，尋找數位行銷、專案管理以及政府計劃、體驗產品規劃、專案經理等逾30個職缺，並提供一系列的徵才培訓課程，盼吸引年輕創新與跨領域菁英加入。

雄獅集團發言人賴一青指出，目前雄獅台灣員工人數約1800名，透過集團擴大徵才計畫，目標將人力補足至疫情前水準。此外，雄獅集團在日本、泰國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、中國大陸及香港等地，皆設有海外據點，韓國分公司也在整合設立中，因應各國疫情解封狀況，持續招聘具旅遊產業熱忱的工作夥伴，除英、日語需求，歡迎具韓語及廣東話等語言專長人才加入。

本次擴大徵才計畫預計招募旅遊服務業務、產品規劃人員、行銷企劃、視覺設計、遊覽車駕駛、財務專員、人力資源、經營企劃、軟體工程師等，共計逾500個職缺，人才回聘計畫也同步進行中，工作地點遍及台北、台中、嘉義、高雄、屏東、台東等地，員工還有機會可以海外輪調，錄取後將提供完整通識課程及旅遊專業基礎訓練，為員工培植紮實技能。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

搶疫後出國！雄獅送30萬旅遊金　虎航798元日韓機票開賣

為後疫情布局　雄獅攜手弘光科大培育觀光產業人才

旅行社推520專案！五星飯店、自由行限時下殺520元起

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

繼續作答
即時
推薦閱讀