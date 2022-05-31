國境解封在即！雄獅疫後開缺500人　員工可海外輪調

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未來雄獅集團生態系將圍繞著讓「旅遊體驗價值最大化」，從旅遊到生活產業，這些新事業發展需要大量的創新及跨領域專業人士投入，包括Web 3.0技術與應用、服務體驗設計、國際化人才。雄獅集團日前與社團法人RTM泛旅遊協會推動首波旅遊創新生育成招募活動，尋找數位行銷、專案管理以及政府計劃、體驗產品規劃、專案經理等逾30個職缺，並提供一系列的徵才培訓課程，盼吸引年輕創新與跨領域菁英加入。
雄獅集團發言人賴一青指出，目前雄獅台灣員工人數約1800名，透過集團擴大徵才計畫，目標將人力補足至疫情前水準。此外，雄獅集團在日本、泰國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、中國大陸及香港等地，皆設有海外據點，韓國分公司也在整合設立中，因應各國疫情解封狀況，持續招聘具旅遊產業熱忱的工作夥伴，除英、日語需求，歡迎具韓語及廣東話等語言專長人才加入。
本次擴大徵才計畫預計招募旅遊服務業務、產品規劃人員、行銷企劃、視覺設計、遊覽車駕駛、財務專員、人力資源、經營企劃、軟體工程師等，共計逾500個職缺，人才回聘計畫也同步進行中，工作地點遍及台北、台中、嘉義、高雄、屏東、台東等地，員工還有機會可以海外輪調，錄取後將提供完整通識課程及旅遊專業基礎訓練，為員工培植紮實技能。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。