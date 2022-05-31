4月製造業景氣亮綠燈　台經院：四變數將影響動能持續

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所幸在科技創新應用及數位轉型需求帶動，出口創下歷年單月第3高，廠商因應引申性出口增加、原料短缺及價格上揚，加快備料庫存，進口年增率從3月19.5%，擴增至4月26.7%，推升「原物料投入面」表現，使得4月製造業景氣燈號從3月的低迷黃藍燈，轉為代表景氣持平的綠燈，信號值也從3月修正後的12.79分，增加至13.17分，上升0.38分。
近一步觀察細部產業，半導體業方面受惠創新應用及數位商機，進出口、生產指數呈現雙位數成長，推升原物料投入面等指標，但由於中國封控與消費性電子領域拉貨力道不如預期，加上基期墊高，使得4月半導體產業景氣燈號續呈代表持平的綠燈。
在機械設備業方面，因全球政經濟情勢動盪，業者對設備投資轉趨保守，外銷訂單出現超過1成的減幅，但由於半導體設備、自動化等設備需求仍高，使進出口年增率分別為22%及14%，推升原物料投入面指標表現，4月機械設備業景氣燈也因此由低迷的黃藍燈，轉為代表持平的綠燈。
展望未來，台經院表示3月底遭封控的上海等區域，自5月中旬起逐漸解封，有助於在當地台商產能回穩，加上中國官方日前公布穩經濟實施細則，透過刺激民間消費、投資需求的增加，加速經濟回到成長軌道。
然而，台經院坦言，若全球通膨及供應鏈不穩定的議題加重，例如中國封控解除後的缺艙缺櫃問題、封控打亂經濟是否能維持5.5%經濟成長目標、歐盟將禁止進口俄國天然氣措施、美國考慮限制國內原油出口是否再推升國際農工原物料價格等四大變數，皆攸關未來我國製造業動能能否持續。