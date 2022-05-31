疫情延燒立法院！吳玉琴、陳歐珀、張廖萬堅等3綠委確診
疫情延燒立法院，今日再傳出吳玉琴、陳歐珀、張廖萬堅等3名民進黨立委確診。吳玉琴說，今天早上有點發燒，快篩結果呈現陽性，已經取消一周的行程，會議改為線上；張廖則說，覺得人有點疲倦，同時有流鼻涕及痰多的感冒症狀，馬上回家快篩，結果呈現陽性，已取消未來一周行程，辦公室也立即安排清消。
吳玉琴表示，自己確診了。今天早上有點發燒，快篩結果呈現陽性。稍晚會依規定填寫確診個案自主回報疫調系統，取消一周的行程，會議改為線上。這3天有和她接觸過的人，請注意自身健康狀況，同仁們也將快篩，工作不會中斷。
陳歐珀說，昨天晚上回到家，覺得喉嚨有點不舒服，快篩後是陰性，以為只是最近太過操勞，沒有放在心上。今天早上又預防性做了快篩，呈現淡淡的陽性反應。已請辦公室同仁進行清消程序，並自主在家隔離。不過服務不會中斷，請大家還是要密切注意自身的健康狀況。
張廖萬堅則說，今天北上出席院會前，覺得人有點疲倦，同時有流鼻涕及痰多的感冒症狀，馬上回家快篩，結果呈現陽性。已取消未來一周行程，辦公室也立即安排清消，目前身邊密切接觸者助理及家人皆為陰性，一切遵循防疫規範辦理。
張廖萬堅也提醒大家，面對疫情謹慎而不需要過度恐慌，持續落實戴口罩、勤洗手，並接種疫苗提升保護力，一起平安度過考驗。